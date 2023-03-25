Белоруссия
Белорусы пробили дно в Лиге наций. Их кампания в третьем по силе дивизионе потерпела крах, после которого команда оказалась в Лиге D.
«Белым крыльям» не удалось добиться ни единой победы. Они трижды сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Коэффициенты матча Белоруссия — Швейцария
По итогам турнира Белоруссия заняла 4-е место с 3 очками. В последних матчах турнира она сыграла вничью со Словакией (1:1) и проиграла Казахстану (1:2).
17 ноября у хозяев была победа над Сирией (1:0) в товарищеском матче. После этого они проиграли команде Омана (0:2).
Швейцария
Гости выступили на чемпионате мира. Там им даже удалось выйти из группы с Сербией, Бразилией и Камеруном. Причем проиграли они только бразильцам, а в остальных двух случаях выиграли.
По итогам группового этапа Швейцария получил второе место и вышла в плей-офф турнира. Там «Нати» встретились с Португалией и потерпели сокрушительное фиаско, уступив 1:6.
В Лиге наций швейцарцы выступали в первом по силе дивизионе. В заключительных трех турах команда обыграла Португалию, Испанию и Чехию.
Ну и не стоит забывать, что Швейцария является четвертьфиналистом прошедшего Евро-2020.
Прогноз и ставка
Вряд ли стоит сомневаться в победе гостей. Букмекеры тоже не верят в успех белорусов и дают такие котировки: 15.00 на победу хозяев, 6.10 на ничью и 1.22 на победу швейцарцев.
Швейцария хорошо выступает в официальных турнирах последние годы. У нее не должно быть проблем в предстоящем матче, учитывая серьезную разницу в уровнях обеих команд.
Сборная Швейцарии одержит уверенную победу, чтобы заложить хороший фундамент для квалификации. Ставка — победа гостей с форой -2 за 2.13.