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    У Швейцарии не должно быть проблем

    Белоруссия — Швейцария. Ставки (к.) и прогноз на отбор Евро-2024 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия — Швейцария
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    Джердан Шакири
    Сборные Белоруссии и Швейцарии сыграют в матче 1-го тура группы I отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 25 марта в 20:00 мск. Белоруссия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 25 Марта 2023 года

    Белоруссия

    Белорусы пробили дно в Лиге наций. Их кампания в третьем по силе дивизионе потерпела крах, после которого команда оказалась в Лиге D.

    «Белым крыльям» не удалось добиться ни единой победы. Они трижды сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

    Коэффициенты матча Белоруссия — Швейцария

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    По итогам турнира Белоруссия заняла 4-е место с 3 очками. В последних матчах турнира она сыграла вничью со Словакией (1:1) и проиграла Казахстану (1:2).

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    17 ноября у хозяев была победа над Сирией (1:0) в товарищеском матче. После этого они проиграли команде Омана (0:2).

    Швейцария

    Гости выступили на чемпионате мира. Там им даже удалось выйти из группы с Сербией, Бразилией и Камеруном. Причем проиграли они только бразильцам, а в остальных двух случаях выиграли.

    По итогам группового этапа Швейцария получил второе место и вышла в плей-офф турнира. Там «Нати» встретились с Португалией и потерпели сокрушительное фиаско, уступив 1:6.

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    • В Лиге наций швейцарцы выступали в первом по силе дивизионе. В заключительных трех турах команда обыграла Португалию, Испанию и Чехию.

    Ну и не стоит забывать, что Швейцария является четвертьфиналистом прошедшего Евро-2020.

    Прогноз и ставка

    Вряд ли стоит сомневаться в победе гостей. Букмекеры тоже не верят в успех белорусов и дают такие котировки: 15.00 на победу хозяев, 6.10 на ничью и 1.22 на победу швейцарцев.

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    Швейцария хорошо выступает в официальных турнирах последние годы. У нее не должно быть проблем в предстоящем матче, учитывая серьезную разницу в уровнях обеих команд.

    Сборная Швейцарии одержит уверенную победу, чтобы заложить хороший фундамент для квалификации. Ставка — победа гостей с форой -2 за 2.13.

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    Белоруссия — Швейцария: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на футбол. У Швейцарии не должно быть проблем
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