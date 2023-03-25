Сборные Белоруссии и Швейцарии сыграют в матче 1-го тура группы I отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 25 марта в 20:00 мск. Белоруссия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

Белорусы пробили дно в Лиге наций. Их кампания в третьем по силе дивизионе потерпела крах, после которого команда оказалась в Лиге D.

«Белым крыльям» не удалось добиться ни единой победы. Они трижды сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

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По итогам турнира Белоруссия заняла 4-е место с 3 очками. В последних матчах турнира она сыграла вничью со Словакией (1:1) и проиграла Казахстану (1:2).

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17 ноября у хозяев была победа над Сирией (1:0) в товарищеском матче. После этого они проиграли команде Омана (0:2).

Швейцария

Гости выступили на чемпионате мира. Там им даже удалось выйти из группы с Сербией, Бразилией и Камеруном. Причем проиграли они только бразильцам, а в остальных двух случаях выиграли.

По итогам группового этапа Швейцария получил второе место и вышла в плей-офф турнира. Там «Нати» встретились с Португалией и потерпели сокрушительное фиаско, уступив 1:6.

В Лиге наций швейцарцы выступали в первом по силе дивизионе. В заключительных трех турах команда обыграла Португалию, Испанию и Чехию.

Ну и не стоит забывать, что Швейцария является четвертьфиналистом прошедшего Евро-2020.

Прогноз и ставка

Вряд ли стоит сомневаться в победе гостей. Букмекеры тоже не верят в успех белорусов и дают такие котировки: 15.00 на победу хозяев, 6.10 на ничью и 1.22 на победу швейцарцев.

Швейцария хорошо выступает в официальных турнирах последние годы. У нее не должно быть проблем в предстоящем матче, учитывая серьезную разницу в уровнях обеих команд.

Сборная Швейцарии одержит уверенную победу, чтобы заложить хороший фундамент для квалификации. Ставка — победа гостей с форой -2 за 2.13.