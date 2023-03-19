«Кубань» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» отчаянно сражается за выживание. Сейчас команда занимает 16 место, отставая от спасительной 14 позиции на 3 пункта.

А вот с атакой у краснодарцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 20 мячей.

Коэффициенты матча Кубань — Велес 1X2Новым игрокам 2.103.303.65Фрибет$40

В своем последнем поединке «Кубань» добыла один балл. На выезде краснодарцы не дали себя обыграть «Алании» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Велесом» для команды складываются традиционно неудачно. Все три очных битвы были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Кубань», ко всему прочему, постарается добыть первую в истории победу над «Велесом».

«Велес»

Эта команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Сейчас «крылатые быки» находятся как раз над опасной зоной — 14 место.

«Велес» опережает зону вылета на 2 очка. Так что москвичам кровь из носу нужно не уступить конкуренту в борьбе за выживание.

В предыдущем туре «Велес» добыл уверенную победу. Дома команда разгромила «Нефтехимик» со счетом 4:1.

До того команда с таким же счетом уступила «Уфе». Что со стабильностью результатов у москвичей имеются сложности.

«Велес» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Москвичам нужно, как минимум, не проиграть одному из прямых конкурентов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 1.82.

На викторию «Велеса» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.40.

Фактор своего поля поможет кубанцам добыть важнейшие три очка в матче с прямым конкурентом.

Наш прогноз — Победа «Кубани» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.