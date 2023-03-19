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    «Кубань» додавит москвичей

    «Кубань» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Первая лига, 19 марта 2023 года

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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 16:00 мск. «Кубань» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Марта 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 16:00 Велес Велес
  • Москва
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    «Кубань»

    «Кубань» отчаянно сражается за выживание. Сейчас команда занимает 16 место, отставая от спасительной 14 позиции на 3 пункта.

    А вот с атакой у краснодарцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 20 мячей.

    Коэффициенты матча Кубань — Велес

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    В своем последнем поединке «Кубань» добыла один балл. На выезде краснодарцы не дали себя обыграть «Алании» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Велесом» для команды складываются традиционно неудачно. Все три очных битвы были проиграны.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Кубань», ко всему прочему, постарается добыть первую в истории победу над «Велесом».

    «Велес»

    Эта команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Сейчас «крылатые быки» находятся как раз над опасной зоной — 14 место.

    «Велес» опережает зону вылета на 2 очка. Так что москвичам кровь из носу нужно не уступить конкуренту в борьбе за выживание.

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    • В предыдущем туре «Велес» добыл уверенную победу. Дома команда разгромила «Нефтехимик» со счетом 4:1.

    До того команда с таким же счетом уступила «Уфе». Что со стабильностью результатов у москвичей имеются сложности.

    «Велес» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Москвичам нужно, как минимум, не проиграть одному из прямых конкурентов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Велеса» дают — 4.42, ничья оценена — в 3.40.

    Фактор своего поля поможет кубанцам добыть важнейшие три очка в матче с прямым конкурентом.

    Наш прогноз — Победа «Кубани» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Кубань» — «Велес»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кубань» додавит москвичей
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