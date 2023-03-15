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    Реабилитируется ли «Брентфорд» за неудачу?

    «Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз (к. 2.48) и ставки на чемпионат Англии 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Брентфорд»
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    «Брентфорд» идет на 9-м месте
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках отложенного матча 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Марта 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, набрав в 26-ти матчах 22 очка.

    Ситуация непростая, но на данный момент повода для паники нет. Конкуренты «Святых» находятся на расстоянии вытянутой руки.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Брентфорд

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    В прошлом туре клуб, который отстает от безопасной 17-й позиции на два балла, неожиданно отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (0:0) на выезде.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних двух поединках коллектив не проиграл при одной победе, так что способен создать как минимум проблемы гостям.

    «Брентфорд»

    Команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Брентфорд» находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

    Клубу, похоже, уже удалось избежать борьбы за выживание. Вот только лондонцы очень зачастили с ничьими, которых у них набралось уже 11.

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    • В предыдущем своем поединке «Пчелы» неожиданно потерпели поражение от одного из аутсайдеров «Эвертона» (0:1), пусть и на выезде.

    До того коллектив не знал поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому будет все же фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Саутгемптона» оценивается в 3,00, ничья — в 3,35.

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    В трех из пяти последних матчей против нынешнего соперника гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет за 2,48.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,97, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивал либо один клуб, либо никто.

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    «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Брентфорд» за неудачу?
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