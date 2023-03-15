«Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках отложенного матча 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке, набрав в 26-ти матчах 22 очка.

Ситуация непростая, но на данный момент повода для паники нет. Конкуренты «Святых» находятся на расстоянии вытянутой руки.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Брентфорд 1X2Новым игрокам 3.003.302.40Фрибет$40

В прошлом туре клуб, который отстает от безопасной 17-й позиции на два балла, неожиданно отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» (0:0) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

В последних двух поединках коллектив не проиграл при одной победе, так что способен создать как минимум проблемы гостям.

«Брентфорд»

Команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Брентфорд» находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Клубу, похоже, уже удалось избежать борьбы за выживание. Вот только лондонцы очень зачастили с ничьими, которых у них набралось уже 11.

В предыдущем своем поединке «Пчелы» неожиданно потерпели поражение от одного из аутсайдеров «Эвертона» (0:1), пусть и на выезде.

До того коллектив не знал поражений шесть поединков кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому будет все же фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брентфорд», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Саутгемптона» оценивается в 3,00, ничья — в 3,35.

В трех из пяти последних матчей против нынешнего соперника гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Брентфорд» выиграет за 2,48.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,97, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивал либо один клуб, либо никто.