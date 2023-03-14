В 1/16 финала Кубка России Пути регионов «Акрон» примет московский «Локомотив». Встреча команд состоится 14 марта в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Начало в 17:30 мск. «Акрон» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Толяттинцы неплохо вошли во вторую часть сезона. У них уже три сыгранных поединка, в период которых они одержали две победы.

Напомним, что в этот раунд команда вышла благодаря победе над «Торпедо». Хозяева принимали у себя и одержали выиграли со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Акрон — Локомотив 1X2Новым игрокам 4.303.501.87Фрибет$40

После этого «Акрон» провел два матча в чемпионате России (Первая лига). Ему удалось добиться нулевой ничьи с «Краснодаром-2» и победы над КАМАЗом со счетом 2:0.

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Таким образом, «Акрон» довел свою беспроигрышную серию до 12 матчей подряд, что является вполне внушительных показателем.

«Локомотив»

В прошлом раунде «Локо» был еще на Пути РПЛ, однако «Спартак» закончил этот вояж, нанеся «железнодорожникам» два поражения подряд — 0:1 и 2:4.

«Локомотив» решил взяться за дело и поднять себе настроение после пары неприятных поражений. Сначала «красно-зеленые» победили «Ростов» со счетом 3:1, а затем обыграли «Ахмат» 1:0.

Благодаря двум победам в РПЛ «Локомотив» поднялся из зоны стыков на 12-е место с 19 очками.

Примечательно, что все эти две победы были добыты на выезде. Добыть победу в Грозном дорогого стоит, поэтому «Локо» к путешествиям готов и его не запугать чужими стадионами.

Прогноз и ставки

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.85. Победа «Акрона» выставлена с котировкой 4.40, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

«Локомотив» добыл две непростые победы, причем на выезде. Команда наверняка мотивирована продлить серию, тем более что еще один успешный поединок выведет ее в 1/8 Кубка России.

«Акрон» в хорошей форме, но такой его следующий соперник находится на совершенно другом уровне. Так что «Локо» должен выиграть этот матч, как сделал это в Ростове и Грозном.

Ставка — победа «Локомотива» за 1.85. Также ставка на тотал меньше 2.5 за 1.78. Хозяева наверняка сыграют от обороны, чтобы усложнить гостям задачу.