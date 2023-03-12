ЦСКА
Армейцы крайне нестабильны, и это заметно как по игре, так и по результатам. Нынешнее 5 место в чемпионате явно не устраивает столь амбициозный клуб.
Главным бичом команды Владимира Федотова является атака. В 18 матчах игроки ЦСКА забили всего 30 мячей.
Коэффициенты матча ЦСКА — Крылья Советов
В своем последнем поединке команда провалилась. Армейцы на выезде по всем статьям уступили «Сочи» (2:0).
До того ЦСКА еще и потерпел поражение в Кубке России. Команда минимально уступила «Краснодару», но учитывая победу в первой встрече (3:0), прошла в следующий этап турнира.
В этой встрече хозяева явно намерены добыть три очка. Пора бы Федору Чалову и Антону Заболотному продемонстрировать свои лучшие качества!
«Крылья Советов»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. «Крылья Советов» находятся на 11 месте в турнирной таблице.
При этом самарцы имеют заметные сложности с реализацией. В 18 матчах «Крылья Советов» настреляли всего 20 мячей.
В предыдущем своем поединке команда вновь уступила. На выезде «Крылья Советов» проиграли «Динамо» (1:0).
В зимнее межсезонье команда очень серьезно изменилась. Уход в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова не мог пройти бесследно.
Гостей в этой встрече ожидает сложнейшее испытание на прочность. К тому же «Крылья Советов» последний раз обыгрывали армейцев еще три с половиной года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.74.
На викторию «Крыльев Советов» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.10.
Самарцам палец в рот не клади, к тому же
Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.