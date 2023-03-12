ЦСКА сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 16:30 мск. ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы крайне нестабильны, и это заметно как по игре, так и по результатам. Нынешнее 5 место в чемпионате явно не устраивает столь амбициозный клуб.

Главным бичом команды Владимира Федотова является атака. В 18 матчах игроки ЦСКА забили всего 30 мячей.

Коэффициенты матча ЦСКА — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 1.654.005.00Фрибет$40

В своем последнем поединке команда провалилась. Армейцы на выезде по всем статьям уступили «Сочи» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

До того ЦСКА еще и потерпел поражение в Кубке России. Команда минимально уступила «Краснодару», но учитывая победу в первой встрече (3:0), прошла в следующий этап турнира.

В этой встрече хозяева явно намерены добыть три очка. Пора бы Федору Чалову и Антону Заболотному продемонстрировать свои лучшие качества!

«Крылья Советов»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. «Крылья Советов» находятся на 11 месте в турнирной таблице.

При этом самарцы имеют заметные сложности с реализацией. В 18 матчах «Крылья Советов» настреляли всего 20 мячей.

В предыдущем своем поединке команда вновь уступила. На выезде «Крылья Советов» проиграли «Динамо» (1:0).

В зимнее межсезонье команда очень серьезно изменилась. Уход в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова не мог пройти бесследно.

Гостей в этой встрече ожидает сложнейшее испытание на прочность. К тому же «Крылья Советов» последний раз обыгрывали армейцев еще три с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.74.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.10.

Самарцам палец в рот не клади, к тому же ЦСКА в нынешнем сезоне забивает с огромнейшей натугой .

Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.