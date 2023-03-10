«Кельн» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Кельн» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, набрав в 23-х турах 27 очков.

«Козлы» не очень удачно провели заключительную часть февраля, потерпев два неприятных поражения.

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Сначала команда Штеффена Баумгарта проиграла «Штутгарту» (0:3), а потом уступила «Вольфсбургу» (0:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем туре клуб сыграл вничью с «Унион Берлин» (0:0), так что не знают побед уже три матча кряду, поэтому находится не в лучшей форме.

«Бохум»

Команда находится на дне турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает последнее 18-е место в лиге, но до сих пор имеет шансы выбраться из зоны вылета.

Команде нужно занимать как минимум 15-ю строчку, с которой у «Бохума» одинаковое количество очков (19).

Стоит отметить, что в команде катастрофа с обороной. «Бохум» пропустил 56 голов в 23-х матчах сезона. Для сравнения, у 2-й команды по пропускаемости в лиге 43 мяча.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив лишь проигрывал при одном забитом мячей, так что находится в плохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Бохума» оценивается в 5,30, ничья — в 4,10.

В 11 из последних 15 матчей хозяев поля забивала либо одна команда, либо никто.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Кельн» выиграет 1-й тайм за 2,33, ведь гости проигрывали к перерыву в семи из 10 последних выездных матчей.