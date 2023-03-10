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    Вернется ли «Кельн» на победный путь?

    «Кельн» — «Бохум». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Германии 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Бохум»
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    «Кельн» идет на 12 месте
    «Кельн» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 марта, начало — в 22:30 мск. «Кельн» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Марта 2023 года
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    «Кельн»

    «Кельн» находится на 12-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги, набрав в 23-х турах 27 очков.

    «Козлы» не очень удачно провели заключительную часть февраля, потерпев два неприятных поражения.

    Коэффициенты матча Кёльн — Бохум

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  • 1.654.005.20Фрибет$40
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    Сначала команда Штеффена Баумгарта проиграла «Штутгарту» (0:3), а потом уступила «Вольфсбургу» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем туре клуб сыграл вничью с «Унион Берлин» (0:0), так что не знают побед уже три матча кряду, поэтому находится не в лучшей форме.

    «Бохум»

    Команда находится на дне турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум» занимает последнее 18-е место в лиге, но до сих пор имеет шансы выбраться из зоны вылета.

    Команде нужно занимать как минимум 15-ю строчку, с которой у «Бохума» одинаковое количество очков (19).

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    • Стоит отметить, что в команде катастрофа с обороной. «Бохум» пропустил 56 голов в 23-х матчах сезона. Для сравнения, у 2-й команды по пропускаемости в лиге 43 мяча.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив лишь проигрывал при одном забитом мячей, так что находится в плохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Бохума» оценивается в 5,30, ничья — в 4,10.

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    В 11 из последних 15 матчей хозяев поля забивала либо одна команда, либо никто.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Кельн» выиграет 1-й тайм за 2,33, ведь гости проигрывали к перерыву в семи из 10 последних выездных матчей.

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    «Кельн» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Кельн» на победный путь?
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