«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 19:30 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на шестом месте в таблице АПЛ после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет шесть очков, при этом у «мерсисайдцев» есть игра в запасе.

Ранее на этой неделе «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» — 2:0. Оба гола «красные» забили после перерыва — отличились Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

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Но перед этим команда Юргена Клоппа откровенно разочаровала своих болельщиков. Сначала «Ливерпуль» потерпел сокрушительное поражение от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. 2:5 на «Энфилде» — это просто катастрофа.

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Вскоре после этого «Ливерпуль» не смог выиграть у «Кристал Пэлас» — 0:0.

«Ливерпуль» проиграл лишь один из 12-ти матчей АПЛ на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 24-х матчах 49 очков.

Несколько дней назад «МЮ» выиграл на «Олд Траффорд» у «Вест Хэма» (3:1) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

Кроме того, в минувшее воскресенье команда Эрика тен Хага стала победителем Кубка лиги, выиграв в финале у «Ньюкасла» (2:0). Это первый трофей «Манчестер Юнайтед» с 2017 года.

Но все-таки главным достижением «МЮ» стала победа над «Барселоной» в плей-офф Лиги Европы. Матч на «Камп Ноу» завершился вничью 2:2, а на своем поле «красные дьяволы» выиграли у каталонцев со счетом 2:1.

Беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже 11 матчей. На этом отрезке у команды тен Хага девять побед.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «МЮ» — за 2.96.

Впервые за долгое время «МЮ» едет на «Энфилд» в статусе фаворита. Как ни крути, а с коэффициентами в данном случае сложно согласиться.

Настоящую силу «Ливерпуля» совсем недавно показал «Реал». Не факт, что кризис «красных» затянется на годы, как это было в случае с «МЮ», но сейчас они явно не впечатляют.

Заряжать на «Ливерпуль» в игре с «МЮ» можно только от отчаяния.

Ставка — победа «МЮ» за 2.96.

Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 3.45.

В первом круге «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 2:1.