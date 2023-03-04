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    Днепряне уверенно одолеют «Александрию»

    «Александрия» — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 3.44) на футбол, УПЛ, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Днепр-1»
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    Руслан Ротань
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 марта, начало — в 13:00 мск. «Александрия» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 13:00 Днепр-1 Днепр-1
  • Днепр
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    «Александрия»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Александрия» на текущий момент пребывает на 5 месте в турнирной таблице УПЛ.

    Руслан Ротань полностью перестраивает игру команды. Впрочем, лидером остается креативный Максим Третьяков.

    В своем предыдущем поединке «Александрия» сыграла вничью. Дебют Ротаня вряд ли назовешь сверхудачным, ведь его команда сыграла лишь вничью с «Металлистом 1925» (3:3).

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    В первом круге «Александрия» уступила «Днепру-1» (3:1). Причем до того отношения с днепрянами у команды складывались успешно.

    Особенно принципиальным этот поединок будет для Сергея Логинова. Опытный центрбек еще осенью защищал цвета днепрян.

    «Днепр-1»

    Клуб из Днепра ушел зимовать на 1 позиции. Причем в 14 матчах команда Александра Кучера выиграла 11 раз.

    Правда, отрыв от «Шахтера» составляет уже только 2 пункта. Зато оборона «Днепра-1» — настоящий бетон: всего 10 пропущенных мячей.

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    • Вот только атака команды слишком зависима от кондиций Артема Довбика. Вот и сейчас фактурный форвард сейчас находится в лазарете.

    Между тем, днепряне явно намерены побороться за чемпионский титул. Плюс в межсезонье «Днепр-1» пополнился рядом новичков.

    «Днепр-1» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, да и подпускать близко конкурентов нельзя.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Александрии» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.60.

    «Днепр-1» сражается за чемпионский титул, и явно не намерен терять очки в этом поединке.

    Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

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    «Александрия» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Днепряне уверенно одолеют «Александрию»
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