«Александрия»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Александрия» на текущий момент пребывает на 5 месте в турнирной таблице УПЛ.
Руслан Ротань полностью перестраивает игру команды. Впрочем, лидером остается креативный Максим Третьяков.
В своем предыдущем поединке «Александрия» сыграла вничью. Дебют Ротаня вряд ли назовешь сверхудачным, ведь его команда сыграла лишь вничью с «Металлистом 1925» (3:3).
В первом круге «Александрия» уступила «Днепру-1» (3:1). Причем до того отношения с днепрянами у команды складывались успешно.
Особенно принципиальным этот поединок будет для Сергея Логинова. Опытный центрбек еще осенью защищал цвета днепрян.
«Днепр-1»
Клуб из Днепра ушел зимовать на 1 позиции. Причем в 14 матчах команда Александра Кучера выиграла 11 раз.
Правда, отрыв от «Шахтера» составляет уже только 2 пункта. Зато оборона «Днепра-1» — настоящий бетон: всего 10 пропущенных мячей.
Вот только атака команды слишком зависима от кондиций Артема Довбика. Вот и сейчас фактурный форвард сейчас находится в лазарете.
Между тем, днепряне явно намерены побороться за чемпионский титул. Плюс в межсезонье «Днепр-1» пополнился рядом новичков.
«Днепр-1» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, да и подпускать близко конкурентов нельзя.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.94.
На викторию «Александрии» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.60.
«Днепр-1»
Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.