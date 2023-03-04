«Александрия» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 марта, начало — в 13:00 мск. «Александрия» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно. «Александрия» на текущий момент пребывает на 5 месте в турнирной таблице УПЛ.

Руслан Ротань полностью перестраивает игру команды. Впрочем, лидером остается креативный Максим Третьяков.

В своем предыдущем поединке «Александрия» сыграла вничью. Дебют Ротаня вряд ли назовешь сверхудачным, ведь его команда сыграла лишь вничью с «Металлистом 1925» (3:3).

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Александрия» уступила «Днепру-1» (3:1). Причем до того отношения с днепрянами у команды складывались успешно.

Особенно принципиальным этот поединок будет для Сергея Логинова. Опытный центрбек еще осенью защищал цвета днепрян.

«Днепр-1»

Клуб из Днепра ушел зимовать на 1 позиции. Причем в 14 матчах команда Александра Кучера выиграла 11 раз.

Правда, отрыв от «Шахтера» составляет уже только 2 пункта. Зато оборона «Днепра-1» — настоящий бетон: всего 10 пропущенных мячей.

Вот только атака команды слишком зависима от кондиций Артема Довбика. Вот и сейчас фактурный форвард сейчас находится в лазарете.

Между тем, днепряне явно намерены побороться за чемпионский титул. Плюс в межсезонье «Днепр-1» пополнился рядом новичков.

«Днепр-1» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, да и подпускать близко конкурентов нельзя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.94.

На викторию «Александрии» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.60.

«Днепр-1» сражается за чемпионский титул , и явно не намерен терять очки в этом поединке.

Наш прогноз — Фора «Днепра-1» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.