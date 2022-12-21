«Лорьян» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:30 мск. «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Команда находится на 5 месте в Лиге 1, лишь на 3 очка отставая от 3 позиции.

Правда, «Лорьян» в 15 матчах чемпионата пропустил 21 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 26 забитых голов.

Вот только осенний цикл команде явно не удался. Последняя виктория пришлась еще на начало октября.

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Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Лорьян» не сумел одолеть «Страсбург» (1:1).

В этом поединке «Лорьян» наверняка будет активно атаковать. Пора бы побеждать: хотя бы в контрольной встрече.

«Нант»

В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице «Нант» находится лишь на 15 позиции.

Самым проблемным звеном «канареек» является оборона. В 15 матчах пропущено уже 24 мяча.

Да и атака «Нанта» выглядит не столь позитивно. Игроки команды в 15 матчах забили всего 17 мячей.

Свой последний матч «Нант» провел неуверенно. Ничья с «Лавалем» (1:1) не может быть записана в актив.

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. «Канарейки» явно способны прибавить в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 2.37.

На викторию «Нанта» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , в чем вполне способны преуспеть.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.67.