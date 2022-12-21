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    «Лорьян» — «Нант». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, товарищеский матч, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Нант»
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    Людовик Блас
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:30 мск. «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Декабря 2022 года
    Лорьян
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    •  Лорьян 20:30 Нант Нант
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    «Лорьян»

    «Лорьян» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Команда находится на 5 месте в Лиге 1, лишь на 3 очка отставая от 3 позиции.

    Правда, «Лорьян» в 15 матчах чемпионата пропустил 21 мячей. А вот с атакой у команды относительный порядок — 26 забитых голов.

    Вот только осенний цикл команде явно не удался. Последняя виктория пришлась еще на начало октября.

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    Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. «Лорьян» не сумел одолеть «Страсбург» (1:1).

    В этом поединке «Лорьян» наверняка будет активно атаковать. Пора бы побеждать: хотя бы в контрольной встрече.

    «Нант»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает не лучшим образом. В турнирной таблице «Нант» находится лишь на 15 позиции.

    Самым проблемным звеном «канареек» является оборона. В 15 матчах пропущено уже 24 мяча.

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    • Да и атака «Нанта» выглядит не столь позитивно. Игроки команды в 15 матчах забили всего 17 мячей.

    Свой последний матч «Нант» провел неуверенно. Ничья с «Лавалем» (1:1) не может быть записана в актив.

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. «Канарейки» явно способны прибавить в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лорьяна» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Нанта» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке, в чем вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.67.

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    «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на футбол. В голах недостатка не будет
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