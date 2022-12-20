«Реал Унион»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Реал Унион» находится на 13 месте в таблице своей группы Примеры РФЕФ.
Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 19 мячей в 17 сыгранных матчах.
В своем предыдущем официальном матче «Реал Унион» проиграл. На выезде команда уступила второму составу «Барселоны» (2:1).
«Реал Унион» постарается дать бой «Мальорке». К тому же, до последнего поражения команда выиграла 3 матча к ряду.
В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Свои шансы они постараются найти в контратаках.
«Мальорка»
«Мальорка» нынешний сезон проводит на своем уровне. Текущее 11 место в Примере выглядит в этом плане показательным.
В предыдущем своем поединке «Мальорка» уступила. В товарищеской встрече балеарцы уступили «Болонье» (1:2).
Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.
В этой встрече «Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать представителя низшего дивизиона команда просто обязана.
Наверняка должен проявить свои бомбардирские качества Ведат Мурики. Косовар в Примере наколотил 8 мячей в 12 матчах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 1.47.
На викторию «Реал Унион» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.20.
Балеарцы
Наш прогноз — Фора «Мальорки» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.