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    Уверенная виктория «Мальорки»?

    «Реал Унион» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Кубок Испании, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Унион» — «Мальорка»
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    Ведат Мурики
    «Реал Унион» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал Унион» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 20 Декабря 2022 года
    Real Union
  • Испания. Кубок Дель Рей
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    «Реал Унион»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Реал Унион» находится на 13 месте в таблице своей группы Примеры РФЕФ.

    Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 19 мячей в 17 сыгранных матчах.

    В своем предыдущем официальном матче «Реал Унион» проиграл. На выезде команда уступила второму составу «Барселоны» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Реал Унион» постарается дать бой «Мальорке». К тому же, до последнего поражения команда выиграла 3 матча к ряду.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Свои шансы они постараются найти в контратаках.

    «Мальорка»

    «Мальорка» нынешний сезон проводит на своем уровне. Текущее 11 место в Примере выглядит в этом плане показательным.

    В предыдущем своем поединке «Мальорка» уступила. В товарищеской встрече балеарцы уступили «Болонье» (1:2).

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    • Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.

    В этой встрече «Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать представителя низшего дивизиона команда просто обязана.

    Наверняка должен проявить свои бомбардирские качества Ведат Мурики. Косовар в Примере наколотил 8 мячей в 12 матчах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Реал Унион» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.20.

    Балеарцы наверняка будут действовать с позиции силы, и уж точно не оставят шансов столь скромному сопернику.

    Наш прогноз — Фора «Мальорки» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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    «Реал Унион» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Мальорки»?
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