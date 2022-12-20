«Реал Унион» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал Унион» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Унион»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Реал Унион» находится на 13 месте в таблице своей группы Примеры РФЕФ.

Наиболее проблемным звеном является атака. Забито всего 19 мячей в 17 сыгранных матчах.

В своем предыдущем официальном матче «Реал Унион» проиграл. На выезде команда уступила второму составу «Барселоны» (2:1).

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«Реал Унион» постарается дать бой «Мальорке». К тому же, до последнего поражения команда выиграла 3 матча к ряду.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать от обороны. Свои шансы они постараются найти в контратаках.

«Мальорка»

«Мальорка» нынешний сезон проводит на своем уровне. Текущее 11 место в Примере выглядит в этом плане показательным.

В предыдущем своем поединке «Мальорка» уступила. В товарищеской встрече балеарцы уступили «Болонье» (1:2).

Главным бичом команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 13 мячей.

В этой встрече «Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать представителя низшего дивизиона команда просто обязана.

Наверняка должен проявить свои бомбардирские качества Ведат Мурики. Косовар в Примере наколотил 8 мячей в 12 матчах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Мальорки» предлагают — 1.47.

На викторию «Реал Унион» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.20.

Балеарцы наверняка будут действовать с позиции силы , и уж точно не оставят шансов столь скромному сопернику.

Наш прогноз — Фора «Мальорки» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.