17 декабря «Хаддерсфилд» примет «Уотфорд» в матче 23-го тура английского Чемпионшипа. Игра начнется в 18:00 по мск. «Хаддерсфилд» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Для хозяев сезон складывается максимально неудачно. В чемпионате они провели 21 матч, по итогам которых проиграли 12 раз и теперь идут последними в турнирной таблице с 19 очками. Даже победа не улучшит положение, но она может позволить сократить разрыв с конкурентами.

«Хаддерсфилд» уже провел один официальный матч в турнире после паузы, в котором он проиграл одному из лидеров — «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Перед этим «Терьеры» уступили «Олимпиакосу» (0:2) в товарищеском поединке.

Максимум, на что хватило «Таун» в ноябре — это победа над КПР (2:1) и нулевая ничья со «Суонси». Побед у команды, кстати, больше — 5 против 4.

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Четыре победы из пяти в этом сезоне команда одержала именно в домашних стенах.

«Уотфорд»

«Шершни» входят в первую пятерку турнирной таблицы. У коллектива 34 набранных балла и победа может их поднять еще выше. При этом потеря очков тоже может иметь свои последствия.

Последние результаты — это ничьи. «Уотфорд» разошелся миром с «Бристоль Сити» и «Халлом». В обоих случаях судьи зафиксировали нули.

3 декабря «Уотфорд» провел товарищеский матч с лондонским «Арсеналом» и одержал победу со счетом 3:2. Но в рамках международной паузы результат не должен сильно шокировать.

«Горожане» не проигрывают на выезде три поединка подряд, имея две победы за указанный период.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров составляют 3.55 и 2.09 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.35.

«Уотфорд» находится в первой пятерке неспроста. Команда знает, что нужно побеждать, дабы сохранить свои позиции в таблице.

Игра будет для гостей непростой, учитывая, что они недавно потеряли очки в матче с «Халлом», висящим над зоной вылета. Не выиграть у главного аутсайдера будет полным поражением.

От поединка ждем меньше двух голов. «Хаддерсфилд» — самая малозабивающая команда турнира. У «Уотфорда» последние 4 игры завершались с тотал меньше 2.5, причем в двух последних коллектив отыграл на ноль и ни разу не забил.