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    Вернется ли «Дженоа» к победам?

    «Дженоа» — «Зюйдтироль». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, Серия B, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Зюйдтироль»
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    «Дженоа» не выигрываеть уже пять матчей
    В 16-м туре итальянской Серии B «Дженоа» на своем поле будет принимать «Зюйдтироль». Начало встречи — в 17:00 мск. «Дженоа» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 08 Декабря 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 17:00 Зюйдтироль Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
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    «Дженоа»

    Команда находится на 5-м месте в турнирной таблицы итальянской Серии B с 23 очками в копилке. За 15 матчей нынешнего сезона футболисты «Дженоа» забили 16 голов и 13 пропустили.

    Команда борется за выход в Серию A. Для этого необходимо занимать 2-е место в турнирной таблице. «Грифоны» отстают от «Реджины» в данной зоне на шесть очков.

    У итальянской команды в последних пяти матчах заметен спад. «россоблу» проиграли три матча и два раза сыграли вничью.

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    Таким образом, на сегодня генуэзцы не знают побед пять поединков кряду, и встреча с одним из своих конкурентов в такой период явно невовремя.

    «Зюйдтироль»

    Команда находится в хорошей форме и не проигрывала уже 12 матчей подряд, где семь раз сыграла вничью и шесть раз победила.

    Примечательно, что последние пять поединков «Зюйдтироль» завершил мировой, где в трех случаях — с результатом 2:2. Очевидной, что гости переживают ничейный синдром.

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    • После этой беспроигрышной серии команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии B — в самом конце зоны плей-офф за повышение в классе.

    Ближайший преследователь команды «Асколи» отстает от «Зюйдтироля» на один балл. При этом грядущий соперник опережает его на один пункт.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 3,70.

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    «Зюйдтироль» забивал в каждом из 12 последних матчей, но при этом и пропускал в пяти последних. При этом жаждущая прервать безвыигрышную серию «Дженоа» способна забить на своем поле.

    Посему наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

    Еще один вариант ставки — первый гол забьет «Зюйдтироль» за 3,30. «Дженоа» не смогла забить в последних двух матчах, что вкупе с результативностью гостей сулит этой ставке неплохие перспективы.

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    «Дженоа» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Дженоа» к победам?
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