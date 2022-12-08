В 16-м туре итальянской Серии B «Дженоа» на своем поле будет принимать «Зюйдтироль». Начало встречи — в 17:00 мск. «Дженоа» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Команда находится на 5-м месте в турнирной таблицы итальянской Серии B с 23 очками в копилке. За 15 матчей нынешнего сезона футболисты «Дженоа» забили 16 голов и 13 пропустили.

Команда борется за выход в Серию A. Для этого необходимо занимать 2-е место в турнирной таблице. «Грифоны» отстают от «Реджины» в данной зоне на шесть очков.

У итальянской команды в последних пяти матчах заметен спад. «россоблу» проиграли три матча и два раза сыграли вничью.

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Таким образом, на сегодня генуэзцы не знают побед пять поединков кряду, и встреча с одним из своих конкурентов в такой период явно невовремя.

«Зюйдтироль»

Команда находится в хорошей форме и не проигрывала уже 12 матчей подряд, где семь раз сыграла вничью и шесть раз победила.

Примечательно, что последние пять поединков «Зюйдтироль» завершил мировой, где в трех случаях — с результатом 2:2. Очевидной, что гости переживают ничейный синдром.

После этой беспроигрышной серии команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии B — в самом конце зоны плей-офф за повышение в классе.

Ближайший преследователь команды «Асколи» отстает от «Зюйдтироля» на один балл. При этом грядущий соперник опережает его на один пункт.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 3,70.

«Зюйдтироль» забивал в каждом из 12 последних матчей, но при этом и пропускал в пяти последних. При этом жаждущая прервать безвыигрышную серию «Дженоа» способна забить на своем поле.

Посему наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

Еще один вариант ставки — первый гол забьет «Зюйдтироль» за 3,30. «Дженоа» не смогла забить в последних двух матчах, что вкупе с результативностью гостей сулит этой ставке неплохие перспективы.