«Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 27-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 14:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 8 строчку.

Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 26 матчах пропущено 26 мячей.

В предыдущем туре «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (2:1).

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Матчи с «Бэйцзин Гоань» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех поражениях.

«Бэйцзин Гоань»

Эта команда борется за 3 место в Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 4 позиции.

Отставание от заветной третьей строчки составляет 3 очка. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 36 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» разжился тремя баллами. На выезде команда одолела «Гуанчжоу Сити» (1:2).

Зато с атакой у «Бэйцзин Гоань» относительный порядок. В 26 матчах игроки команды забили 44 мяча.

Прогноз и ставка

На победу «Бэйцзин Гоань» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Шанхай Шеньхуа» — за 3.10.

«Шанхай Шеньхуа» явно не устраивает нынешняя турнирная ситуация.

«Бэйцзин Гоань» борется за попадание в топ-3 .

Гости смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.50.