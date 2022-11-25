«Шанхай Шеньхуа»
«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 8 строчку.
Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 26 матчах пропущено 26 мячей.
В предыдущем туре «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (2:1).
Матчи с «Бэйцзин Гоань» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех поражениях.
«Бэйцзин Гоань»
Эта команда борется за 3 место в Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 4 позиции.
Отставание от заветной третьей строчки составляет 3 очка. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 36 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» разжился тремя баллами. На выезде команда одолела «Гуанчжоу Сити» (1:2).
Зато с атакой у «Бэйцзин Гоань» относительный порядок. В 26 матчах игроки команды забили 44 мяча.
Прогноз и ставка
На победу «Бэйцзин Гоань» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Шанхай Шеньхуа» — за 3.10.
«Шанхай Шеньхуа» явно не устраивает нынешняя турнирная ситуация.
«Бэйцзин Гоань»
Гости смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.50.