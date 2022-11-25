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    «Шанхай Шеньхуа» ждет разочарование

    «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Китая, 25 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Шанхай Шеньхуа»
    «Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 27-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 14:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 25 Ноября 2022 года

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 8 строчку.

    Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 26 матчах пропущено 26 мячей.

    В предыдущем туре «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (2:1).

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    Матчи с «Бэйцзин Гоань» для команды исторически складываются непросто. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех поражениях.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда борется за 3 место в Суперлиге. Правда, пока «Бэйцзин Гоань» находится на 4 позиции.

    Отставание от заветной третьей строчки составляет 3 очка. Вот только надежность обороны хромает на обе ноги: 36 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» разжился тремя баллами. На выезде команда одолела «Гуанчжоу Сити» (1:2).

    Зато с атакой у «Бэйцзин Гоань» относительный порядок. В 26 матчах игроки команды забили 44 мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бэйцзин Гоань» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Шанхай Шеньхуа» — за 3.10.

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    «Шанхай Шеньхуа» явно не устраивает нынешняя турнирная ситуация.

    «Бэйцзин Гоань» борется за попадание в топ-3.

    Гости смотрятся монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Бэйцзин Гоань» с коэффициентом 2.50.

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 25.11.2022. Прогнозы на футбол. «Шанхай Шеньхуа» ждет разочарование
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