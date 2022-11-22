«Урал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Уральцы явно поправили свои дела в чемпионате. Более того, в своей группе Кубка России команда занимает 2 место, имея столько же очков, сколько и у ЦСКА.

В Кубке России «Урал» выиграл три из четырех поединков группового этапа. В последнем из них команда одолела «Сочи» (2:3).

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В предыдущем туре чемпионата команда также победила. Дома «Урал» не оставил шансов «Факелу» (2:0).

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Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей проиграно три.

ЦСКА

Москвичи проиграли два своих последних поединка. Да и вообще, нынешний сезон команда проводит не лучшим образом.

В минувшем туре РПЛ ЦСКА уступил в столичном дерби. Динамовцы оказались сильнее (2:1).

Зато в Кубке «армейцы» явно способны побороться за трофей. Вот только для этого нужно прибавлять в плане реализации.

В этой встрече ЦСКА наверняка сыграет с позиции силы. Атака во главе с Федором Чаловым должна проявить свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Урала» — за 3.32.

«Уралу» может не хватить глубины состава. ЦСКА постарается исправиться за последние неудачи .

В составе «армейцев» имеется приличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.19.