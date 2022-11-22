«Урал»
Уральцы явно поправили свои дела в чемпионате. Более того, в своей группе Кубка России команда занимает 2 место, имея столько же очков, сколько и у ЦСКА.
В Кубке России «Урал» выиграл три из четырех поединков группового этапа. В последнем из них команда одолела «Сочи» (2:3).
Коэффициенты матча Урал — ЦСКА
В предыдущем туре чемпионата команда также победила. Дома «Урал» не оставил шансов «Факелу» (2:0).
Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей проиграно три.
ЦСКА
Москвичи проиграли два своих последних поединка. Да и вообще, нынешний сезон команда проводит не лучшим образом.
В минувшем туре РПЛ ЦСКА уступил в столичном дерби. Динамовцы оказались сильнее (2:1).
Зато в Кубке «армейцы» явно способны побороться за трофей. Вот только для этого нужно прибавлять в плане реализации.
В этой встрече ЦСКА наверняка сыграет с позиции силы. Атака во главе с Федором Чаловым должна проявить свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Урала» — за 3.32.
«Уралу» может не хватить глубины состава. ЦСКА
В составе «армейцев» имеется приличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.19.