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    ЦСКА наконец-то победит

    «Урал» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, Кубок России, 22 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — ЦСКА
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    Федор Чалов
    «Урал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 15:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 22 Ноября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Урал»

    Уральцы явно поправили свои дела в чемпионате. Более того, в своей группе Кубка России команда занимает 2 место, имея столько же очков, сколько и у ЦСКА.

    В Кубке России «Урал» выиграл три из четырех поединков группового этапа. В последнем из них команда одолела «Сочи» (2:3).

    Коэффициенты матча Урал — ЦСКА

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    В предыдущем туре чемпионата команда также победила. Дома «Урал» не оставил шансов «Факелу» (2:0).

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    Поединки с «армейцами» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей проиграно три.

    ЦСКА

    Москвичи проиграли два своих последних поединка. Да и вообще, нынешний сезон команда проводит не лучшим образом.

    В минувшем туре РПЛ ЦСКА уступил в столичном дерби. Динамовцы оказались сильнее (2:1).

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    • Зато в Кубке «армейцы» явно способны побороться за трофей. Вот только для этого нужно прибавлять в плане реализации.

    В этой встрече ЦСКА наверняка сыграет с позиции силы. Атака во главе с Федором Чаловым должна проявить свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Урала» — за 3.32.

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    «Уралу» может не хватить глубины состава. ЦСКА постарается исправиться за последние неудачи.

    В составе «армейцев» имеется приличный подбор атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа ЦСКА с коэффициентом 2.19.

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    «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА наконец-то победит
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