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    Подтянется ли «Гуанчжоу Фули» к топ-3?

    «Гуанчжоу Фули» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, чемпионат Китая, 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Фули» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Бэйцзин Гоань» идет на 6 месте
    «Гуанчжоу Фули» на своем поле сыграет против «Бэйцзин Гоань» в рамках 26-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 21 ноября, начало — 14:30 (мск). «Гуанчжоу Фули» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 21 Ноября 2022 года
    Гуанчжоу Сити
  • Китай. Суперлига
    •  Гуанчжоу Сити 14:30 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
  • Пекин
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    «Гуанчжоу Фули»

    Китайская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Супер лиги, находясь в зоне вылета. От 15-го места команда отстает на три очка.

    Последние три матча в чемпионате для «Гуанчжоу» сложились не лучшим образом. Команда их проиграла, хотя перед этим не уступала в четырех поединках.

    Коэффициенты матча Гуанчжоу Сити — Бэйцзин Гоань

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    Последнее поражение команды получилось минимальным. «Гуанджоу» проиграл «Ухань Чжоэр» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Эта серия прервалась в прошлом матче, в котором коллектив обыграл «СИ Ан Ронгаи» (1:0).

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» находится на шестом месте в таблице китайской Суперлиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

    Отставание от «Шаньдун Тайшань», лидера, составляет уже 19 очков, а от идущего третьим «Шанхай Порт» — лишь шесть баллов.

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    • В последних 10 поединках в Суперлиге команда потерпела только одно поражение при шести победах и трех ничьих.

    Тем не менее, в последних трех матчах она проиграла трижды — еще одна неудача была в ФА Кубка, где уступила по пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,16.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62.

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    «Гуанчжоу Фули» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. Подтянется ли «Гуанчжоу Фули» к топ-3?
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