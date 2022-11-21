«Гуанчжоу Фули»
Китайская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Супер лиги, находясь в зоне вылета. От 15-го места команда отстает на три очка.
Последние три матча в чемпионате для «Гуанчжоу» сложились не лучшим образом. Команда их проиграла, хотя перед этим не уступала в четырех поединках.
Коэффициенты матча Гуанчжоу Сити — Бэйцзин Гоань
Последнее поражение команды получилось минимальным. «Гуанджоу» проиграл «Ухань Чжоэр» со счетом 0:1.
Эта серия прервалась в прошлом матче, в котором коллектив обыграл «СИ Ан Ронгаи» (1:0).
«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» находится на шестом месте в таблице китайской Суперлиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.
Отставание от «Шаньдун Тайшань», лидера, составляет уже 19 очков, а от идущего третьим «Шанхай Порт» — лишь шесть баллов.
В последних 10 поединках в Суперлиге команда потерпела только одно поражение при шести победах и трех ничьих.
Тем не менее, в последних трех матчах она проиграла трижды — еще одна неудача была в ФА Кубка, где уступила по пенальти.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,16.
Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 8,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62.