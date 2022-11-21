«Гуанчжоу Фули» на своем поле сыграет против «Бэйцзин Гоань» в рамках 26-го тура Суперлиги Китая. Матч состоится 21 ноября, начало — 14:30 (мск). «Гуанчжоу Фули» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу Фули»

Китайская команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Супер лиги, находясь в зоне вылета. От 15-го места команда отстает на три очка.

Последние три матча в чемпионате для «Гуанчжоу» сложились не лучшим образом. Команда их проиграла, хотя перед этим не уступала в четырех поединках.

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Последнее поражение команды получилось минимальным. «Гуанджоу» проиграл «Ухань Чжоэр» со счетом 0:1.

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Эта серия прервалась в прошлом матче, в котором коллектив обыграл «СИ Ан Ронгаи» (1:0).

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» находится на шестом месте в таблице китайской Суперлиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

Отставание от «Шаньдун Тайшань», лидера, составляет уже 19 очков, а от идущего третьим «Шанхай Порт» — лишь шесть баллов.

В последних 10 поединках в Суперлиге команда потерпела только одно поражение при шести победах и трех ничьих.

Тем не менее, в последних трех матчах она проиграла трижды — еще одна неудача была в ФА Кубка, где уступила по пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,16.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62.