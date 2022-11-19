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    «Рух» и «Черноморец» будут забивать

    «Рух» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, УПЛ, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Черноморец»
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    Леонид Кучук
    «Рух» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 18:00 мск. «Рух» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Ноября 2022 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 18:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Рух»

    «Рух» переживает не лучший период. Команда Леонида Кучука находится лишь на 11 месте в чемпионате.

    С победами у львовян туго: всего 3 виктории в 12 матчах. Да и всего 14 забитых мячей говорят о проблемах в плане реализации.

    Минувший тур также принес форменное разочарование. «Рух» не сумел одолеть скромный «Минай» (1:1).

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    Матчи с «моряками» для команды проходят традиционно сложно. Из трех очных поединков «Рух» выиграл и проиграл по разу.

    «Черноморец»

    После провального старта одесситы постепенно приходят в себя. Роман Григорчук строит новую команду, и результат постепенно приходит.

    Минувший тур также стал для команды успешным. «Черноморец» уверенно переиграл конкурента в борьбе за выживание «Львов» (2:0).

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    • Причем до того «моряки» обыграли еще и «Минай» (0:1). Правда, атака не блещет: всего 8 забитых мячей в 12 матчах.

    А вот Сергей Кравченко переживает очередную спортивную молодость. 39-летний хавбек до сих пор полезен одесситам, особенно в подыгрыше партнерам.

    Прогноз и ставка

    На победу «Руха» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Черноморца» — за 3.58.

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    «Рух» стремится подняться повыше в турнирной таблице. «Черноморец» в двух последних матчах продемонстрировал весьма приличный уровень игры.

    Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Рух» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. «Рух» и «Черноморец» будут забивать
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