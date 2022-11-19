«Рух»
«Рух» переживает не лучший период. Команда Леонида Кучука находится лишь на 11 месте в чемпионате.
С победами у львовян туго: всего 3 виктории в 12 матчах. Да и всего 14 забитых мячей говорят о проблемах в плане реализации.
Минувший тур также принес форменное разочарование. «Рух» не сумел одолеть скромный «Минай» (1:1).
Матчи с «моряками» для команды проходят традиционно сложно. Из трех очных поединков «Рух» выиграл и проиграл по разу.
«Черноморец»
После провального старта одесситы постепенно приходят в себя. Роман Григорчук строит новую команду, и результат постепенно приходит.
Минувший тур также стал для команды успешным. «Черноморец» уверенно переиграл конкурента в борьбе за выживание «Львов» (2:0).
Причем до того «моряки» обыграли еще и «Минай» (0:1). Правда, атака не блещет: всего 8 забитых мячей в 12 матчах.
А вот Сергей Кравченко переживает очередную спортивную молодость. 39-летний хавбек до сих пор полезен одесситам, особенно в подыгрыше партнерам.
Прогноз и ставка
На победу «Руха» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу «Черноморца» — за 3.58.
«Рух»
Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.