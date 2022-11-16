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    «Клетчатые» начнут матч активно

    Саудовская Аравия — Хорватия. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Лука Модрич
    Саудовская Аравия сыграет на своем поле с Хорватией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 13:00 мск. Саудовская Аравия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года

    Саудовская Аравия

    Саудовская Аравия традиционно сильна в отборочных турнирах. А вот финальные уже складываются для сборной сложно.

    Даже в контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно. Особенно это касается реализации, которая хромает на обе ноги.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Хорватия

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    Свой последний поединок Саудовская Аравия провела неудачно. Ничья с Панамой (1:1) явно не устроила.

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    Вот и в матче с хорватами команде будет очень непросто. Соперник выглядит сильнее как по составу, так и по игре.

    Хорватия

    В любом кадровом сочетании эта команда сильна. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.

    При этом Хорватия выиграла четыре своих последних матча. Да еще и у кого: дважды у Дании, по разу — у Австрии и Франции!

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    • В своем последнем матче команда выиграла уверенно. Австрийцы были обыграны со счетом 1:3.

    Наверняка в этом матче хорваты будут активно идти вперед. Состав и квалификация лидеров это позволяют.

    Прогноз и ставка

    На победу Хорватии в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Саудовской Аравии — за 4.33.

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    Саудовская Аравия по игре смотрится бледновато. Хорватия прекрасно атакует.

    Атака хорватов быстро обеспечит им перевес в счете. Наши прогноз и ставка — Победа Хорватии в 1 тайме с коэффициентом 2.50.

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    Саудовская Аравия — Хорватия: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Клетчатые» начнут матч активно
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