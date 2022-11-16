Саудовская Аравия
Саудовская Аравия традиционно сильна в отборочных турнирах. А вот финальные уже складываются для сборной сложно.
Даже в контрольных матчах команда выглядит не столь монолитно. Особенно это касается реализации, которая хромает на обе ноги.
Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Хорватия
Свой последний поединок Саудовская Аравия провела неудачно. Ничья с Панамой (1:1) явно не устроила.
Вот и в матче с хорватами команде будет очень непросто. Соперник выглядит сильнее как по составу, так и по игре.
Хорватия
В любом кадровом сочетании эта команда сильна. «Клетчатые» способны обыграть кого угодно, что уже доказывали не раз.
При этом Хорватия выиграла четыре своих последних матча. Да еще и у кого: дважды у Дании, по разу — у Австрии и Франции!
В своем последнем матче команда выиграла уверенно. Австрийцы были обыграны со счетом 1:3.
Наверняка в этом матче хорваты будут активно идти вперед. Состав и квалификация лидеров это позволяют.
Прогноз и ставка
На победу Хорватии в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Саудовской Аравии — за 4.33.
Саудовская Аравия
Атака хорватов быстро обеспечит им перевес в счете. Наши прогноз и ставка — Победа Хорватии в 1 тайме с коэффициентом 2.50.