«Ювентус»
Туринцы опасны всегда и почти в любом кадровом состоянии. Даже без некоторых своих лидеров команда смотрится боевито.
В предыдущем туре чемпионата «Ювентус» добыл важнейшие три очка. «Ювентус» на выезде с минимальным счетом переиграл «Верону».
Коэффициенты матча Ювентус — Лацио
Очевидно, в этом матче «Старая Синьора» сыграет с позиции силы. Даже без травмированного Душана Влаховича туринцы сильны в атаке.
Ко всему прочему, с римлянами команда традиционно играет уверенно. Из пяти последних матчей «Ювентус» выиграл в трех.
«Лацио»
Римлянам сложновато без Чиро Иммобиле, и это заметно бросалось в глаза. Зато теперь есть шансы, что форвард поможет команде.
Минувший тур команда провела успешно. Дома «Лацио» не без проблем одолел крепенькую «Монцу» (1:0).
Наверняка лациале постараются, как минимум, закрепиться на второй позиции. Тем паче, с обороной у команды полный ажур: всего 8 пропущенных мячей.
«Лацио» не боится никого, и наверняка не будет отсиживаться в обороне. Плюс фактор Иммобиле может сыграть важную роль.
Прогноз и ставка
На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Лацио» — за 3.92.
«Ювентус»
Туринцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же играют дома. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.04.