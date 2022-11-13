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    Три очка для «Старой Синьоры»?!

    «Ювентус» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Серия А, 13 ноября 2022 года

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    Мойзе Кен
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Ноября 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Ювентус»

    Туринцы опасны всегда и почти в любом кадровом состоянии. Даже без некоторых своих лидеров команда смотрится боевито.

    В предыдущем туре чемпионата «Ювентус» добыл важнейшие три очка. «Ювентус» на выезде с минимальным счетом переиграл «Верону».

    Коэффициенты матча Ювентус — Лацио

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    Очевидно, в этом матче «Старая Синьора» сыграет с позиции силы. Даже без травмированного Душана Влаховича туринцы сильны в атаке.

    Все прогнозы на Серию А

    Ко всему прочему, с римлянами команда традиционно играет уверенно. Из пяти последних матчей «Ювентус» выиграл в трех.

    «Лацио»

    Римлянам сложновато без Чиро Иммобиле, и это заметно бросалось в глаза. Зато теперь есть шансы, что форвард поможет команде.

    Минувший тур команда провела успешно. Дома «Лацио» не без проблем одолел крепенькую «Монцу» (1:0).

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    • Наверняка лациале постараются, как минимум, закрепиться на второй позиции. Тем паче, с обороной у команды полный ажур: всего 8 пропущенных мячей.

    «Лацио» не боится никого, и наверняка не будет отсиживаться в обороне. Плюс фактор Иммобиле может сыграть важную роль.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Лацио» — за 3.92.

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    «Ювентус» традиционно успешно играет с римлянами. Игра «Лацио» слишком зависит от формы лидеров.

    Туринцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же играют дома. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.04.

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    «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Старой Синьоры»?!
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