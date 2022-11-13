«Ювентус» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринцы опасны всегда и почти в любом кадровом состоянии. Даже без некоторых своих лидеров команда смотрится боевито.

В предыдущем туре чемпионата «Ювентус» добыл важнейшие три очка. «Ювентус» на выезде с минимальным счетом переиграл «Верону».

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Очевидно, в этом матче «Старая Синьора» сыграет с позиции силы. Даже без травмированного Душана Влаховича туринцы сильны в атаке.

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Ко всему прочему, с римлянами команда традиционно играет уверенно. Из пяти последних матчей «Ювентус» выиграл в трех.

«Лацио»

Римлянам сложновато без Чиро Иммобиле, и это заметно бросалось в глаза. Зато теперь есть шансы, что форвард поможет команде.

Минувший тур команда провела успешно. Дома «Лацио» не без проблем одолел крепенькую «Монцу» (1:0).

Наверняка лациале постараются, как минимум, закрепиться на второй позиции. Тем паче, с обороной у команды полный ажур: всего 8 пропущенных мячей.

«Лацио» не боится никого, и наверняка не будет отсиживаться в обороне. Плюс фактор Иммобиле может сыграть важную роль.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 2.04, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Лацио» — за 3.92.

«Ювентус» традиционно успешно играет с римлянами . Игра «Лацио» слишком зависит от формы лидеров.

Туринцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же играют дома. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.04.