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    Бретонцы начнут без увертюр

    «Ренн» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига 1, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Тулуза»
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    Бенжамен Бурижо
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Ноября 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 23:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Ренн» в нынешнем сезоне выступает успешно. Бретонцы уже третьи, и вполне способны подняться еще на строчку.

    В предыдущем туре «Ренн» добыл один зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Лиллем» (1:1).

    Коэффициенты матча Ренн — Тулуза

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    Бретонцы прекрасно выглядят в атаке. В 14 матчах Лиги 1 игроки команды наколотили уже 29 мячей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Тулузой» для команды исторически складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» извлек три виктории.

    «Тулуза»

    «Тулуза» окопалась на экваторе турнирной таблицы. 12 место с 16 очками — вполне приличная диспозиция.

    Правда, в минувшем туре «Тулуза» не набрала даже балла. Дома команда уступила «Монако» (0:2).

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    • Вот только «Тулуза» не забивает уже в двух матчах подряд. Ну а серия без побед уже почти достигла месяца.

    Последний раз команда переигрывала «Ренн» более пяти лет назад. Наверняка и в этой встрече «Тулузе» будет очень непросто.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Тулузы» — за 6.00.

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    «Ренн» наверняка начнет матч активно. «Тулуза» давненько не знает вкуса побед.

    Мощная атака бретонцев быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Ренн» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. Бретонцы начнут без увертюр
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