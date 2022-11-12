«Ренн» сыграет на своем поле с «Тулузой» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» в нынешнем сезоне выступает успешно. Бретонцы уже третьи, и вполне способны подняться еще на строчку.

В предыдущем туре «Ренн» добыл один зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Лиллем» (1:1).

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Бретонцы прекрасно выглядят в атаке. В 14 матчах Лиги 1 игроки команды наколотили уже 29 мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи с «Тулузой» для команды исторически складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» извлек три виктории.

«Тулуза»

«Тулуза» окопалась на экваторе турнирной таблицы. 12 место с 16 очками — вполне приличная диспозиция.

Правда, в минувшем туре «Тулуза» не набрала даже балла. Дома команда уступила «Монако» (0:2).

Вот только «Тулуза» не забивает уже в двух матчах подряд. Ну а серия без побед уже почти достигла месяца.

Последний раз команда переигрывала «Ренн» более пяти лет назад. Наверняка и в этой встрече «Тулузе» будет очень непросто.

Прогноз и ставка

На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Тулузы» — за 6.00.

«Ренн» наверняка начнет матч активно. «Тулуза» давненько не знает вкуса побед .

Мощная атака бретонцев быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.