«Ренн»
«Ренн» в нынешнем сезоне выступает успешно. Бретонцы уже третьи, и вполне способны подняться еще на строчку.
В предыдущем туре «Ренн» добыл один зачетный пункт. На выезде команда расписала мировую с «Лиллем» (1:1).
Коэффициенты матча Ренн — Тулуза
Бретонцы прекрасно выглядят в атаке. В 14 матчах Лиги 1 игроки команды наколотили уже 29 мячей.
Матчи с «Тулузой» для команды исторически складываются удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» извлек три виктории.
«Тулуза»
«Тулуза» окопалась на экваторе турнирной таблицы. 12 место с 16 очками — вполне приличная диспозиция.
Правда, в минувшем туре «Тулуза» не набрала даже балла. Дома команда уступила «Монако» (0:2).
Вот только «Тулуза» не забивает уже в двух матчах подряд. Ну а серия без побед уже почти достигла месяца.
Последний раз команда переигрывала «Ренн» более пяти лет назад. Наверняка и в этой встрече «Тулузе» будет очень непросто.
Прогноз и ставка
На победу «Ренна» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.50, а победу «Тулузы» — за 6.00.
«Ренн» наверняка начнет матч активно. «Тулуза»
Мощная атака бретонцев быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.