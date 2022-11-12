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    «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, АПЛ, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Челси»
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    Марк Кукурелья
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:30 мск. «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» растут буквально на глазах. Из борца за выживания команда превратилась чуть ли не в одного из лидеров лиги.

    В предыдущем туре чемпионата «Ньюкасл» вновь победил. Причем виктория над «Саутгемптоном» вышла крупной (1:4).

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Челси

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    После того «сороки» вышли в следующий раунд Кубка лиги. «Ньюкасл» с минимальным счетом переиграл «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи против «Челси» для команды складываются крайне сложно. Из пяти последних матчей «Ньюкасл» выиграл лишь однажды при четырех поражениях.

    «Челси»

    Эта команда проводит не особо яркий сезон. Сейчас она находится на скромном для себя 7 месте в турнирной таблице АПЛ.

    Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Челси» уступил в дерби «Арсеналу» (0:1).

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    • Да и в Кубке английской лиги команда не прошла в следующий раунд. «Челси» уступил «Манчестер Сити» (2:0).

    «Челси» имеет проблемы с реализацией. В 13 матчах чемпионата «аристократы» настреляли всего лишь 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Челси» — за 3.00.

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    «Ньюкасл» выиграл четыре своих последних поединка в рамках АПЛ. «Челси» в последних матчах выглядел бледновато.

    «Сороки» имеют надежные тылы и вполне способны сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. Забить сможет лишь один из оппонентов
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