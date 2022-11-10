В четверг, 10 ноября, в 14-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграет против туринского «Ювентуса». Начало — в 20:30 по мск. «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» — главный неудачник этого розыгрыша Серии А. По итогам 13 туров команда находится на самом дне в турнирной таблице, имея на счету пять очков, и отстает от безопасной строки на четыре балла.

За всю турнирную дистанцию «мастифы» потерпели аж десять поражений, еще две игры свели вничью и одержали всего одну викторию. Причем пропустили они больше всех — 26 мячей при 11 забитых.

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Вот уже как восемь встреч подряд в чемпионате команда только проигрывает, но в пяти случаях забивает. В минувшем туре первенства коллектив уступил на выезде со счетом 0:2 «Монце».

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах «Верона» смогла выиграть только один поединок из последних девяти в рамках чемпионата Италии. Также она в этот период семь раз уступала одну игру свела вничью.

«Ювентус»

С 25 зачетными пунктами «Ювентус» расположился на пятой позиции в турнирной таблице итальянского первенства. Причем отставание от третьей строки составляет всего два очка.

После невнятного старта в последнее время, туринский клуб набрал неплохой ход и, например, выиграл последние четыре поединка чемпионата, не пропустив в них ни одного гола.

В минувшем туре «старая сеньора» на своем поле переиграла миланский «Интер» 2:0. В то же время она полностью провалила Лигу чемпионов, вылетев оттуда в Лигу Европы с тремя набранными очками.

Выездные встречи данного чемпионата «Юве» начал с двух мировых, продолжил двумя фиаско, а последующие две игры выиграл без пропущенных мячей.

В прошлом розыгрыше эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2. До этого же два из трех матчей завершились между ними вничью при одном выигрыше «Вероны».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.74.

На викторию «Вероны» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.00.

После провала в ЛЧ «Юве» теперь полностью сконцентрируется на чемпионате и должен уверенно обыграть кризисного соперника, даже на его поле.