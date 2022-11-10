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    «Юве» легко переиграет аутсайдера Серии А

    «Верона» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.99) на футбол, чемпионат Италии, 10 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Ювентус»
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    «Ювентус»
    В четверг, 10 ноября, в 14-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграет против туринского «Ювентуса». Начало — в 20:30 по мск. «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2022 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 20:30 Ювентус Ювентус
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    «Верона»

    «Верона» — главный неудачник этого розыгрыша Серии А. По итогам 13 туров команда находится на самом дне в турнирной таблице, имея на счету пять очков, и отстает от безопасной строки на четыре балла.

    За всю турнирную дистанцию «мастифы» потерпели аж десять поражений, еще две игры свели вничью и одержали всего одну викторию. Причем пропустили они больше всех — 26 мячей при 11 забитых.

    Коэффициенты матча Верона — Ювентус

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    Вот уже как восемь встреч подряд в чемпионате команда только проигрывает, но в пяти случаях забивает. В минувшем туре первенства коллектив уступил на выезде со счетом 0:2 «Монце».

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах «Верона» смогла выиграть только один поединок из последних девяти в рамках чемпионата Италии. Также она в этот период семь раз уступала одну игру свела вничью.

    «Ювентус»

    С 25 зачетными пунктами «Ювентус» расположился на пятой позиции в турнирной таблице итальянского первенства. Причем отставание от третьей строки составляет всего два очка.

    После невнятного старта в последнее время, туринский клуб набрал неплохой ход и, например, выиграл последние четыре поединка чемпионата, не пропустив в них ни одного гола.

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    • В минувшем туре «старая сеньора» на своем поле переиграла миланский «Интер» 2:0. В то же время она полностью провалила Лигу чемпионов, вылетев оттуда в Лигу Европы с тремя набранными очками.

    Выездные встречи данного чемпионата «Юве» начал с двух мировых, продолжил двумя фиаско, а последующие две игры выиграл без пропущенных мячей.

    В прошлом розыгрыше эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2. До этого же два из трех матчей завершились между ними вничью при одном выигрыше «Вероны».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Вероны» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.00.

    После провала в ЛЧ «Юве» теперь полностью сконцентрируется на чемпионате и должен уверенно обыграть кризисного соперника, даже на его поле.

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    «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 10.11.2022. Прогнозы на футбол. «Юве» легко переиграет аутсайдера Серии А
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