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    Команда Дзюбы победит без проблем

    «Адана Демирспор» — «Назыллыспор». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Турции, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Назыллыспор»
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    Артем Дзюба
    «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Назыллыспором» в рамках 1/32 финала Кубка Турции. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 19:00 мск. «Адана Демирспор» — «Назыллыспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Кубок 08 Ноября 2022 года
    Адана Демирспор
  • Турция. Кубок
    •  Адана Демирспор 19:00 Nazilli Belediyespor Nazilli Belediyespor
  • Турция. Кубок
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    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» в нынешнем сезоне смотрится выгодно. Правда, вклад Артема Дзюбы в нынешнее 3 место в Суперлиги минимален.

    В предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. «Адана Демирспор» на выезде расписал мировую с «Кайсериспором» (2:2).

    Да и вообще, в последних матчах у команды что-то не клеится. К слову, Дзюба может получить свой шанс в Кубке.

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    Наверняка «Адана Демирспор» будет активно атаковать. Разумеется, хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча.

    «Назыллыспор»

    Эта команда даже во второй лиге не блещет. Нынешнее 14 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

    Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома был обыгран «Менеменспор» (2:0).

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    • Эта виктория стала для «Назыллыспора» лишь четвертой в 13 матчах. Да и разницу мячей команда наладила.

    Гости постараются дать бой представителю элиты. Правда, сделать это будет крайне сложно. Опыта не хватает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Адана Демирспора» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Назыллыспора» — за 3.10.

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    «Адана Демирспор» смотрится в разы сильнее соперника.

    «Назыллыспор» нестабилен в плане результатов.

    Хозяева сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 2.00.

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    «Адана Демирспор» — «Назыллыспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. Команда Дзюбы победит без проблем
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