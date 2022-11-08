«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» в нынешнем сезоне смотрится выгодно. Правда, вклад Артема Дзюбы в нынешнее 3 место в Суперлиги минимален.
В предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. «Адана Демирспор» на выезде расписал мировую с «Кайсериспором» (2:2).
Да и вообще, в последних матчах у команды что-то не клеится. К слову, Дзюба может получить свой шанс в Кубке.
Наверняка «Адана Демирспор» будет активно атаковать. Разумеется, хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча.
«Назыллыспор»
Эта команда даже во второй лиге не блещет. Нынешнее 14 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.
Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома был обыгран «Менеменспор» (2:0).
Эта виктория стала для «Назыллыспора» лишь четвертой в 13 матчах. Да и разницу мячей команда наладила.
Гости постараются дать бой представителю элиты. Правда, сделать это будет крайне сложно. Опыта не хватает.
Прогноз и ставка
На победу «Адана Демирспора» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Назыллыспора» — за 3.10.
«Адана Демирспор»
«Назыллыспор» нестабилен в плане результатов.
Хозяева сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 2.00.