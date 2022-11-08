«Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Назыллыспором» в рамках 1/32 финала Кубка Турции. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 19:00 мск. «Адана Демирспор» — «Назыллыспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» в нынешнем сезоне смотрится выгодно. Правда, вклад Артема Дзюбы в нынешнее 3 место в Суперлиги минимален.

В предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. «Адана Демирспор» на выезде расписал мировую с «Кайсериспором» (2:2).

Да и вообще, в последних матчах у команды что-то не клеится. К слову, Дзюба может получить свой шанс в Кубке.

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Наверняка «Адана Демирспор» будет активно атаковать. Разумеется, хозяева сильнее, что и докажут с первых минут матча.

«Назыллыспор»

Эта команда даже во второй лиге не блещет. Нынешнее 14 место в таблице об этом красноречиво свидетельствует.

Зато минувший тур также стал для команды успешным. Дома был обыгран «Менеменспор» (2:0).

Эта виктория стала для «Назыллыспора» лишь четвертой в 13 матчах. Да и разницу мячей команда наладила.

Гости постараются дать бой представителю элиты. Правда, сделать это будет крайне сложно. Опыта не хватает.

Прогноз и ставка

На победу «Адана Демирспора» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Назыллыспора» — за 3.10.

«Адана Демирспор» смотрится в разы сильнее соперника .

«Назыллыспор» нестабилен в плане результатов.

Хозяева сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспора» с коэффициентом 2.00.