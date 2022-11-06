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    «Сороки» сразу полетят в атаку

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, АПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
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    Мигель Альмирон
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в нынешнем сезоне выглядит откровенно убого. «Святые» явно будут бороться лишь за выживание в АПЛ.

    В предыдущем туре команда вновь проиграла. «Саутгемптон» на выезде потерпел минимальное поражение от «Кристал Пэлас».

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Ньюкасл

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    «Саутгемптон» имеет крайне слабые атакующие показатели. В 13 поединках игроки команды забили только 11 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Ньюкаслом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз при трех поражениях.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» сейчас на подъеме. Еще бы, с таким мощным ресурсом было бы странно, чтобы «Ньюкасл» не бился за выход в еврокубки. Этот как минимум.

    Минувший тур также стал для «сорок» успешным. «Ньюкасл» в родных стенах деклассировал «Астон Виллу» (4:0).

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    • «Ньюкасл» имеет приятную серию из трех побед к ряду. Причем в двух из этих матчей ворота команды остались сухими.

    «Ньюкасл» наверняка постарается продлить свой победный путь. Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Саутгемптона» — за 4.00.

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    «Саутгемптон» крайне слабо атакует. «Ньюкасл» заметно прибавил в октябре.

    «Сороки» быстро найдут бреши в отнюдь небезгрешной обороне хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.

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    «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Сороки» сразу полетят в атаку
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