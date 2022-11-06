«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне выглядит откровенно убого. «Святые» явно будут бороться лишь за выживание в АПЛ.

В предыдущем туре команда вновь проиграла. «Саутгемптон» на выезде потерпел минимальное поражение от «Кристал Пэлас».

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«Саутгемптон» имеет крайне слабые атакующие показатели. В 13 поединках игроки команды забили только 11 мячей.

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Матчи с «Ньюкаслом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь один раз при трех поражениях.

«Ньюкасл»

«Сороки» сейчас на подъеме. Еще бы, с таким мощным ресурсом было бы странно, чтобы «Ньюкасл» не бился за выход в еврокубки. Этот как минимум.

Минувший тур также стал для «сорок» успешным. «Ньюкасл» в родных стенах деклассировал «Астон Виллу» (4:0).

«Ньюкасл» имеет приятную серию из трех побед к ряду. Причем в двух из этих матчей ворота команды остались сухими.

«Ньюкасл» наверняка постарается продлить свой победный путь. Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды.

Прогноз и ставка

На победу «Ньюкасла» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Саутгемптона» — за 4.00.

«Саутгемптон» крайне слабо атакует. «Ньюкасл» заметно прибавил в октябре .

«Сороки» быстро найдут бреши в отнюдь небезгрешной обороне хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» в 1 тайме с коэффициентом 2.50.