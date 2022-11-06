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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, АПЛ, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
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    Давид Де Хеа
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Теперь команду пытается встряхнуть Арон Данкс.

    Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Астон Вилла» на выезде потерпела разгромное поражение от «Ньюкасла» (4:0).

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

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    «Астон Вилла» крайне слабо атакует. В 13 матчах бирмингемцы забили всего лишь 11 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при одной виктории.

    «Манчестер Юнайтед»

    Эрику тен Хагу пока не удается поднять манкунианцев на первые позиции. Нынешнее 5 место явно не устраивает.

    Минувший тур также стал для лондонцев успешным. Дома «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Вест Хэм».

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    • Манкунианцы испытывают сложности с реализацией. В 12 матчах команда тен Хага настреляла всего 17 мячей.

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Сильный состав и мотивация подняться в зону Лиги чемпионов станут важными факторами успеха.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Астон Виллы» — за 3.50.

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    «Астон Вилла» выиграла только три матча из 13. «Манчестер Юнайтед» будет активно атаковать.

    Манкунианцы банально сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.05.

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль манкунианцев?!
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