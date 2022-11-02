«Копенгаген» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Копенгаген» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Датчане вполне прогнозировано заняли последнее место в группе. Команда набрала всего 2 очка.

В минувшем туре «Копенгаген» снова проиграл. На выезде датчане были разгромлены «Севильей» (3:0).

Коэффициенты матча Копенгаген — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 4.704.001.70Фрибет$40

Зато в своем чемпионате команда добыла три очка. На выезде «Копенгаген» одолел «Раннерс» (0:2).

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«Копенгаген» наверняка постарается хлопнуть дверью. Датчане мотивированы открыть счет своим голам в групповом турнире.

«Боруссия» Д

Дортмундцы проводят довольно симпатичный отрезок. В Лиге чемпионов команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

При этом «Боруссия» Д довольно неплохо атакует. В 5 матчах группового этапа дортмундцы забили 9 мячей.

В минувшем туре Лиги чемпионов дортмундцы расписали мировую с «Манчестер Сити». Счет в матче так и не был открыт.

После того дортмундцы еще и добыли три очка в Бундеслиге. На выезде команда одолела «Айнтрахт» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Копенгагена» — за 4.33.

«Копенгаген» не забил ни одного мяча в групповом турнире . Дортмундцы постараются завершить групповой этап победой.

Немцы сильнее, и должны активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.