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    «Копенгаген» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    Никлас Зюле
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. «Копенгаген» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Ноября 2022 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Копенгаген»

    Датчане вполне прогнозировано заняли последнее место в группе. Команда набрала всего 2 очка.

    В минувшем туре «Копенгаген» снова проиграл. На выезде датчане были разгромлены «Севильей» (3:0).

    Коэффициенты матча Копенгаген — Боруссия Д

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    Зато в своем чемпионате команда добыла три очка. На выезде «Копенгаген» одолел «Раннерс» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Копенгаген» наверняка постарается хлопнуть дверью. Датчане мотивированы открыть счет своим голам в групповом турнире.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы проводят довольно симпатичный отрезок. В Лиге чемпионов команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

    При этом «Боруссия» Д довольно неплохо атакует. В 5 матчах группового этапа дортмундцы забили 9 мячей.

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    • В минувшем туре Лиги чемпионов дортмундцы расписали мировую с «Манчестер Сити». Счет в матче так и не был открыт.

    После того дортмундцы еще и добыли три очка в Бундеслиге. На выезде команда одолела «Айнтрахт» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Копенгагена» — за 4.33.

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    «Копенгаген» не забил ни одного мяча в групповом турнире. Дортмундцы постараются завершить групповой этап победой.

    Немцы сильнее, и должны активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Копенгаген» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. На «Паркене» забивают не все
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