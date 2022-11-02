«Копенгаген»
Датчане вполне прогнозировано заняли последнее место в группе. Команда набрала всего 2 очка.
В минувшем туре «Копенгаген» снова проиграл. На выезде датчане были разгромлены «Севильей» (3:0).
Коэффициенты матча Копенгаген — Боруссия Д
Зато в своем чемпионате команда добыла три очка. На выезде «Копенгаген» одолел «Раннерс» (0:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Копенгаген» наверняка постарается хлопнуть дверью. Датчане мотивированы открыть счет своим голам в групповом турнире.
«Боруссия» Д
Дортмундцы проводят довольно симпатичный отрезок. В Лиге чемпионов команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.
При этом «Боруссия» Д довольно неплохо атакует. В 5 матчах группового этапа дортмундцы забили 9 мячей.
В минувшем туре Лиги чемпионов дортмундцы расписали мировую с «Манчестер Сити». Счет в матче так и не был открыт.
После того дортмундцы еще и добыли три очка в Бундеслиге. На выезде команда одолела «Айнтрахт» (1:2).
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Копенгагена» — за 4.33.
«Копенгаген»
Немцы сильнее, и должны активно сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.05.