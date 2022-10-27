В четверг, 27 октября «Вадуц» на своей арене примет голландский АЗ. Матч 5-го тура Лиги конференций стартует — в 19:45 (мск). «Вадуц» — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вадуц»

«Вадуц» — аутсайдер группы Е Лиги конференций. У команды из Лихтенштейна всего 2 набранных очка.

Футболисты «Вадуца» сыграли вничью с «Аполлоном» (0:0) и клубом «Днепр-1» (2:2).

Затем команда потерпела два поражения от АЗ (1:4) и «Днепр-1» (1:2).

АЗ

Голландский клуб одной ногой в плей-офф Лиги конференций. АЗ осталось просто переиграть «Вадуц» в матче 5-го тура группового этапа.

В основной сетке голландцы одержали три победы. В ходе турнира «Алкмаар» переиграл «Днепр-1» (1:0), «Вадуц» (4:1) и «Аполлон» (3:2).

Единственное поражение АЗ потерпел в 4-м туре группового этапа от «Аполлона» (0:1).

В чемпионате Голландии коллектив идет на 4-м месте. В 11 матчах АЗ набрал 23 очка. От лидера «Аякса» отставание составляет 5 баллов.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АЗ можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 4.60. А на успех «Вадуца» можно поставить за 5.90.

Прогноз — есть вероятность, что футболисты АЗ снова одержит победу над своим соперником. К тому же добьется крупного итога.

Ставка — победа АЗ с коэффициентом 1.47.