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    Получит ли «Истанбул» путёвку в 1/8 финала?

    «Фиорентина» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 5, квартет А, 27 октября 2022 года

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    «Истанбул» — РФШ. Лига конференций. Групповой этап
    В четверг, 27 октября «Фиорентина» дома сыграет против «Истанбула» в рамках 5-го тура Лиги конференций. Квартет А. Начало битвы — в 19:45 (мск). «Фиорентина» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 27 Октября 2022 года

    «Фиорентина»

    «Фиалки» идут на 2-м месте в группе А Лиги конференций. После 4 матчей команда набрала 7 очков.

    В последней игре «Фиорентина» разгромила в родных стенах шотландский «Хартс» (5:1). В составе итальянского клуба дубль оформил Гонсалес. Также ворота соперника поразили Йович, Бираги и Барак.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Истанбул Башакшехир

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    В этом розыгрыше «лилии» дважды обыграли «Хартс». Был и гостевой успех на выезде (3:0). Плюс была ничья с РФШ (1:1). Единственное поражение итальянцы потерпели от лидера квартета — «Истанбул Башакшехир» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Если в еврокубках дела у «Фиорентины» идут неплохо, то в чемпионате Италии — коллектив считается крепким середняком. Буквально, в субботу 22 октября «фиалки» потерпели поражение в сумасшедшем поединке от «Интера» (3:4). У команды 14 место в Серии А и 10 очков в активе.

    «Истанбул»

    «Истанбул Башакшехир» — уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций. Остаётся лишь нерешенный вопрос — с какой стадии стартовать турецкому клубу — с 1/8 финала или принять участие в стыковых матчах (прим. условно 1/16 финала турнира).

    В основной сетке ЛК стамбульский коллектив заработал уже 10 баллов. Были победы над «Хартсом» (4:0), «Фиорентиной» (3:0), РФШ (3:0).

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    • Единственная ничья была зафиксирована с чемпионом Латвии на выезде (0:0). Если посмотреть на результаты — оборона турецкой команды впечатляет. 4 игры — 0 пропущенных.

    В чемпионате Турции «Истанбул» идёт в верхней части турнирной таблицы. «Башакшехир» набрал 20 очков и отстает от лидера Суперлиги «Фенербахче» на 3 балла. К слову, в 11-м туре внутреннего первенства футболисты «Истанбула» потерпели поражение от «Фенербахче» (0:1). Матч состоялся в субботу, 22 октября.

    Прогноз и ставка

    Абсолютный перевес в пользу итальянского клуба, так считают букмекеры. На победу «Фиорентины» дают оценку в 1.86, ничью предлагают в 3.54, а на победу «Истанбул Башакшехир» можно поставить — за 4.06.

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    Битва лидеров группы А. По факту поединок во Флоренции может решить судьбу путёвки в 1/8 финала Лиги конференций. Для «Фиорентины» — момент истины. Итальянскому клубу нужна только победа, чтобы обеспечить себе как минимум второе место. Поражение или ничья обострит борьбу за путевку в плей-офф с «Хартсом» и РФШ.

    Для «Истанбула» всё просто. Ничья или победа в матче с фиалками выведет клуб из Стамбула в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места.

    Наши прогноз и ставка — «Истанбул» не проиграет с коэффициентом 1.91.

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    «Фиорентина» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Получит ли «Истанбул» путёвку в 1/8 финала?
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