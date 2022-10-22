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    «Факел» — «Ростов». Ставка (к. 2.06) и прогноз на чемпионат России по футболу, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    В субботу, 22 октября, воронежский «Факел» примет «Ростов» в рамках 14-го тура РПЛ. Матч на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16:30 мск. «Факел» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Факел»

    В конце сентября, в домашнем матче 3-го тура Кубка России воронежцы потерпели поражение от «Крыльев Советов» (0:1), после чего в рамках РПЛ дома поделили очки с «Торпедо» (2:2).

    Затем в матчах чемпионата России «Факел» дома сдержал «Зенит» (1:1), после чего на выезде не справился с «Химками» (0:0).

    Коэффициенты матча Факел — Ростов

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    В последнем матче команда Дмитрия Пятибратова в рамках Кубка России проиграла на своем поле «Спартаку» со счетом 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 13 туров РПЛ «Факел» с 11 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 16-23, Максим Максимов забил 3 мяча.

    «Ростов»

    В конце сентября ростовчане в рамках Кубка России проиграли на выезде «Ахмату» (1:3), а потом с тем же счетом уступили в Петербурге «Зениту» в матче РПЛ.

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    • Затем в матчах чемпионата России подопечные Валерия Карпина дома одолели «Краснодар» (3:2) в южном дерби, а вот матч с «Уралом» проиграли дома со счетом 1:2.

    В последнем матче донской клуб в матче 4-го тура Кубка России уступил в Москве столичному «Динамо» со счетом 1:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров РПЛ «Ростов» с 25 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 24-19, Дмитрий Полоз забил 7 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ростова» — 2.41.

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    Летом 2022 года команды провели контрольный матч во время предсезонки — «Ростов» победил со счетом 2:0.

    Ростовчане неудачно играют на выезде в последнее время, но матч в Воронеже может прервать тенденцию. Прогноз: «Ростов» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.80.

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    «Факел» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли в Воронеже серия выездных неудач «Ростова»?
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