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    Позволит ли «Лудогорец» сместить себя «Роме»?

    «Лудогорец» — ХИК. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    «Лудогорец» идет на втором месте
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Лудогорец» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 13 Октября 2022 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Группа C
    •  Лудогорец 22:00 ХИК ХИК
  • Хельсинки
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    «Лудогорец»

    В стартовом туре «Лудогорец» сенсационно победил «Рому» (2:1) дома, после чего во втором туре уступил «Бетису» (2:3) на выезде.

    В третьем матче данной стадии турнира клуб сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником на выезде. Теперь он занимает второе место в группе с отрывом в один балл от «Ромы».

    Казалось бы, эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных, тем не менее, на сегодня она занимает второе место с отставанием в один балл от лидера.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    До прошлого матча в национальном первенстве, в котором коллектив одолел ЦСКА София (2:1), он не выигрывал в четырех поединках кряду во всех турнирах.

    ХИК

    Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2), а в гостях — «Роме» (0:3).

    В третьем туре они довольствовались миром 1:1 дома с нынешним соперником и остаются на последнем месте с одним баллом.

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  • 05/10/2022

    • А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь четыре очка.

    В последних трех играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Лудогорец» — ХИК: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Лудогорец» сместить себя «Роме»?
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