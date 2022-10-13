«Лудогорец» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Лудогорец» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

В стартовом туре «Лудогорец» сенсационно победил «Рому» (2:1) дома, после чего во втором туре уступил «Бетису» (2:3) на выезде.

В третьем матче данной стадии турнира клуб сыграл вничью 1:1 с нынешним соперником на выезде. Теперь он занимает второе место в группе с отрывом в один балл от «Ромы».

Казалось бы, эта команда в своем чемпионате не имеет себе равных, тем не менее, на сегодня она занимает второе место с отставанием в один балл от лидера.

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До прошлого матча в национальном первенстве, в котором коллектив одолел ЦСКА София (2:1), он не выигрывал в четырех поединках кряду во всех турнирах.

ХИК

Финны в Лиге Европы стартовали с поражения. Дома ХИК по всем статьям уступил «Бетису» (0:2), а в гостях — «Роме» (0:3).

В третьем туре они довольствовались миром 1:1 дома с нынешним соперником и остаются на последнем месте с одним баллом.

А вот в своем чемпионате ХИК лидирует. Правда, гандикап от ближайшего преследователя составляет лишь четыре очка.

В последних трех играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.