«Хапоэль Беэр-Шева»
После трех туров Лиги конференций израильский клуб набрал всего 2 очка. Первый балл «Хапоэль» из Беэр-Шевы заработал в стартовой игре против «Аустрии» (0:0).
Второй пункт коллектив набрал как раз против нынешнего соперника в третьем туре на выезде, сыграв в еще одну нулевую ничью.
Также у команды была домашняя игра против фаворита квартета — «Вильярреала». Испанцам она уступила со счётом 1:2.
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В чемпионате Израиля «Хапоэль» из Беэр-Шевы идет на 4 месте. «Верблюды» не проигрывает уже в четырех матчах, но в двух последних сыграл вничью.
«Лех»
В позапрошлой игре футболисты «Леха» сокрушили визави из венской «Аустрии» (4:1). В прошлой — довольствовался лишь ничьей против нынешнего соперника дома (0:0).
До этого в еврокубке был валидольный матч против испанского «Вильярреала». Все решалось на последних минутах, пока игрок «жёлтой субмарины» Коклен не отправил победный мяч в сетку ворот соперника. Так игроки «Леха» уступили со счётом 3:4.
На сегодня у польского клуба четыре очка и второе место. Лидер «Вильярреал» опережает его на пять баллов, тогда как грядущий оппонент отстает на два пункта.
В своем национальном чемпионате команда занимает только седьмую позицию. Она не знает поражений уже шесть поединков во всех турнирах при трех победах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,25, равно как и ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.