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    Сохранит ли «Лех» третье место в группе?

    «Хапоэль Беэр-Шева» — «Лех». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет C, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль Беэр-Шева» — «Лех»
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    «Лех» идет на втором месте в группе
    «Хапоэль Беэр-Шева» в родных стенах примет «Лех». Встреча 4-го тура в квартете C пройдёт в четверг, 13 октября. Начало — в 22:00 (мск). «Хапоэль Беэр-Шева» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 13 Октября 2022 года
    Хапоэль Б-Ш
  • Беэр-Шева
    •  Хапоэль Б-Ш 22:00 Лех Познань Лех Познань
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    «Хапоэль Беэр-Шева»

    После трех туров Лиги конференций израильский клуб набрал всего 2 очка. Первый балл «Хапоэль» из Беэр-Шевы заработал в стартовой игре против «Аустрии» (0:0).

    Второй пункт коллектив набрал как раз против нынешнего соперника в третьем туре на выезде, сыграв в еще одну нулевую ничью.

    Также у команды была домашняя игра против фаворита квартета — «Вильярреала». Испанцам она уступила со счётом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Израиля «Хапоэль» из Беэр-Шевы идет на 4 месте. «Верблюды» не проигрывает уже в четырех матчах, но в двух последних сыграл вничью.

    «Лех»

    В позапрошлой игре футболисты «Леха» сокрушили визави из венской «Аустрии» (4:1). В прошлой — довольствовался лишь ничьей против нынешнего соперника дома (0:0).

    До этого в еврокубке был валидольный матч против испанского «Вильярреала». Все решалось на последних минутах, пока игрок «жёлтой субмарины» Коклен не отправил победный мяч в сетку ворот соперника. Так игроки «Леха» уступили со счётом 3:4.

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  • 05/10/2022

    • На сегодня у польского клуба четыре очка и второе место. Лидер «Вильярреал» опережает его на пять баллов, тогда как грядущий оппонент отстает на два пункта.

    В своем национальном чемпионате команда занимает только седьмую позицию. Она не знает поражений уже шесть поединков во всех турнирах при трех победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, равно как и ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Хапоэль Беэр-Шева» — «Лех»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Лех» третье место в группе?
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