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    «Быки» добудут первую викторию в этой ЛЧ

    «РБ Лейпциг» — «Селтик». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    Игрок «РБ Лейпциг»
    В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета F немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против шотландского «Селтика». Матч состоится 5 октября и начнется в 19:45 по мск. «РБ Лейпциг» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 05 Октября 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:45 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа F
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг», который в прошлом сезоне стал четвертым в Бундеслиги и выиграл национальный кубок, пока слабо проводит этот сезон, как на внутренней арене, так и на международной.

    В первом туре данного розыгрыша Лиги чемпионов «быки» потерпели неожиданное домашнее разгромное поражение от «Шахтера» 1:4, а уже после отставки Доменико Тедеско уступили в Мадриде «Реалу» со счетом 0:2.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Селтик

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    В двух последних матчах чемпионата Германии «Лейпциг» потерпел разгромное поражение и одержал такую же победу, которая была накануне над «Бохумом» 4:0 в родных стенах.

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    В турнирной таблице германского первенства разместился только в середине, но от заветной четвертой строчки коллектив отстает всего на четыре пункта.

    «Селтик»

    «Селтик» нечастый гость групповых этапов Лиги чемпионов в последнее время. И даже если он добирается до основной стадии самого престижного еврокубка, то в плей-офф не выходит.

    Этот же розыгрыш ЛЧ «кельты» начали с домашнего фиаско от мадридским «Реала» со счетом 0:3, после этого шотландская команда сыграла вничью в Польше с донецким «Шахтером» 1:1.

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    • На внутренней арене «зелено-белые» не знают себе равных, находясь во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка. У команды там семь выигрышей и одно поражение.

    Между собой данные коллективы провели два очных поединка, в которых обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Селтика» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.58.

    На своем поле шотландцы обычно создают проблему любому сопернику, но в гостях зачастую они не впечатляют. Ожидаем, что «Лейпциг» возьмет первые очки в этой Лиге чемпионов, обыграв «Селтик» с разницей в несколько мячей.

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    «РБ Лейпциг» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» добудут первую викторию в этой ЛЧ
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