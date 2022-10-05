В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета F немецкий «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против шотландского «Селтика». Матч состоится 5 октября и начнется в 19:45 по мск. «РБ Лейпциг» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг», который в прошлом сезоне стал четвертым в Бундеслиги и выиграл национальный кубок, пока слабо проводит этот сезон, как на внутренней арене, так и на международной.

В первом туре данного розыгрыша Лиги чемпионов «быки» потерпели неожиданное домашнее разгромное поражение от «Шахтера» 1:4, а уже после отставки Доменико Тедеско уступили в Мадриде «Реалу» со счетом 0:2.

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В двух последних матчах чемпионата Германии «Лейпциг» потерпел разгромное поражение и одержал такую же победу, которая была накануне над «Бохумом» 4:0 в родных стенах.

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В турнирной таблице германского первенства разместился только в середине, но от заветной четвертой строчки коллектив отстает всего на четыре пункта.

«Селтик»

«Селтик» нечастый гость групповых этапов Лиги чемпионов в последнее время. И даже если он добирается до основной стадии самого престижного еврокубка, то в плей-офф не выходит.

Этот же розыгрыш ЛЧ «кельты» начали с домашнего фиаско от мадридским «Реала» со счетом 0:3, после этого шотландская команда сыграла вничью в Польше с донецким «Шахтером» 1:1.

На внутренней арене «зелено-белые» не знают себе равных, находясь во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка. У команды там семь выигрышей и одно поражение.

Между собой данные коллективы провели два очных поединка, в которых обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.59.

На викторию «Селтика» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.58.

На своем поле шотландцы обычно создают проблему любому сопернику, но в гостях зачастую они не впечатляют. Ожидаем, что «Лейпциг» возьмет первые очки в этой Лиге чемпионов, обыграв «Селтик» с разницей в несколько мячей.