«Мальорка»
«Мальорка» в нынешнем сезоне видится середняком Примеры. На данный момент команда занимает характерное 10 место в таблице.
При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 6 матчах забито всего лишь 6 голов.
Коэффициенты матча Мальорка — Барселона
В минувшем туре «Мальорка» добыла важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна «Альмерия».
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Мальорка» исторически сложно играет с «Барселоной». Последний отбор очков у каталонцев датирован еще 2010 годом (1:1).
«Барселона»
«Барселона» нынешний сезон начала уверенно. Лишь одна потеря очков и только один пропущенный мяч — почти идеальный старт.
Между тем, даже такие показатели не помогают каталонцам возглавить таблицу. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.
Минувший тур получился для команды успешным. Дома команда Хави разгромила «Эльче» со счетом 3:0.
Роберт Левандовски и компания наверняка будут верны себе. От «Барсы» ждут только мощных и результативных атак.
Прогноз и ставка
На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Мальорки» — за 9.50.
«Мальорка» имеет проблемы с реализацией. «Барселона»
Мощная атака гостей обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.02.