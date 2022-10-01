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    «Барселона» не заметит балеарцев

    «Мальорка» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Примера, 1 октября 2022 года

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    Роберт Левандовски
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2022 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» в нынешнем сезоне видится середняком Примеры. На данный момент команда занимает характерное 10 место в таблице.

    При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 6 матчах забито всего лишь 6 голов.

    Коэффициенты матча Мальорка — Барселона

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    В минувшем туре «Мальорка» добыла важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна «Альмерия».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Мальорка» исторически сложно играет с «Барселоной». Последний отбор очков у каталонцев датирован еще 2010 годом (1:1).

    «Барселона»

    «Барселона» нынешний сезон начала уверенно. Лишь одна потеря очков и только один пропущенный мяч — почти идеальный старт.

    Между тем, даже такие показатели не помогают каталонцам возглавить таблицу. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.

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    • Минувший тур получился для команды успешным. Дома команда Хави разгромила «Эльче» со счетом 3:0.

    Роберт Левандовски и компания наверняка будут верны себе. От «Барсы» ждут только мощных и результативных атак.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Мальорки» — за 9.50.

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    «Мальорка» имеет проблемы с реализацией. «Барселона» забивает чаще всех в чемпионате (18 мячей).

    Мощная атака гостей обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» не заметит балеарцев
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