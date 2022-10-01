«Мальорка» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Мальорка» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» в нынешнем сезоне видится середняком Примеры. На данный момент команда занимает характерное 10 место в таблице.

При этом команда имеет серьезные проблемы с реализацией. В 6 матчах забито всего лишь 6 голов.

Коэффициенты матча Мальорка — Барселона 1X2Новым игрокам 8.505.201.35Фрибет$40

В минувшем туре «Мальорка» добыла важнейшую викторию. Дома была минимально обыграна «Альмерия».

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«Мальорка» исторически сложно играет с «Барселоной». Последний отбор очков у каталонцев датирован еще 2010 годом (1:1).

«Барселона»

«Барселона» нынешний сезон начала уверенно. Лишь одна потеря очков и только один пропущенный мяч — почти идеальный старт.

Между тем, даже такие показатели не помогают каталонцам возглавить таблицу. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.

Минувший тур получился для команды успешным. Дома команда Хави разгромила «Эльче» со счетом 3:0.

Роберт Левандовски и компания наверняка будут верны себе. От «Барсы» ждут только мощных и результативных атак.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.60, а победу «Мальорки» — за 9.50.

«Мальорка» имеет проблемы с реализацией. «Барселона» забивает чаще всех в чемпионате (18 мячей).

Мощная атака гостей обеспечит им уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1.5 с коэффициентом 2.02.