Колумбия сыграет на своем поле с Мексикой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Колумбия — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Сборная Колумбии постепенно прибавляет. Команда неплохо атакует, да и обороняется здорово.

Серия из четырех побед подряд вызывает уважение. К тому же в этих матчах колумбийцы пропустили лишь один раз.

Свой последний поединок Колумбия может записать себе в актив. Команда устроила разгром Гватемале (4:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи с мексиканцами в последнее время для команды проходят удачно. Чего стоят только три победы в пяти последних встречах?!

Мексика

Мексиканцы всегда сильны и ершисты. Правда, нынешняя сборная Мексики не столь стабильна в плане результатов.

Например, не так давно команда минимально уступила Парагваю. После того «ацтеки» также минимально одолели Перу.

Основной расчет в атаке возложен на Ирвинга Лосано. Форвард «Наполи» как раз и принес последнюю викторию над перуанцами.

Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. Свои шансы у мексиканцев точно должны возникнуть.

Прогноз и ставка

На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Колумбии — за 2.70.

Колумбия неплохо выглядит в плане реализации.

Мексика имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Мексиканцы давненько не обыгрывали Колумбию, что станет отличной мотивацией для них. Наши прогноз и ставка — Победа Мексики с коэффициентом 2.60.