Колумбия
Сборная Колумбии постепенно прибавляет. Команда неплохо атакует, да и обороняется здорово.
Серия из четырех побед подряд вызывает уважение. К тому же в этих матчах колумбийцы пропустили лишь один раз.
Свой последний поединок Колумбия может записать себе в актив. Команда устроила разгром Гватемале (4:1).
Матчи с мексиканцами в последнее время для команды проходят удачно. Чего стоят только три победы в пяти последних встречах?!
Мексика
Мексиканцы всегда сильны и ершисты. Правда, нынешняя сборная Мексики не столь стабильна в плане результатов.
Например, не так давно команда минимально уступила Парагваю. После того «ацтеки» также минимально одолели Перу.
Основной расчет в атаке возложен на Ирвинга Лосано. Форвард «Наполи» как раз и принес последнюю викторию над перуанцами.
Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. Свои шансы у мексиканцев точно должны возникнуть.
Прогноз и ставка
На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Колумбии — за 2.70.
Колумбия неплохо выглядит в плане реализации.
Мексика
Мексиканцы давненько не обыгрывали Колумбию, что станет отличной мотивацией для них. Наши прогноз и ставка — Победа Мексики с коэффициентом 2.60.