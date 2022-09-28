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    Мексика одолеет колумбийцев

    Колумбия — Мексика. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, товарищеский матч, 28 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Мексика
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    Алексис Вега
    Колумбия сыграет на своем поле с Мексикой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Колумбия — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Сентября 2022 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 05:00 Мексика Мексика
  • Мехико
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    Колумбия

    Сборная Колумбии постепенно прибавляет. Команда неплохо атакует, да и обороняется здорово.

    Серия из четырех побед подряд вызывает уважение. К тому же в этих матчах колумбийцы пропустили лишь один раз.

    Свой последний поединок Колумбия может записать себе в актив. Команда устроила разгром Гватемале (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с мексиканцами в последнее время для команды проходят удачно. Чего стоят только три победы в пяти последних встречах?!

    Мексика

    Мексиканцы всегда сильны и ершисты. Правда, нынешняя сборная Мексики не столь стабильна в плане результатов.

    Например, не так давно команда минимально уступила Парагваю. После того «ацтеки» также минимально одолели Перу.

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    • Основной расчет в атаке возложен на Ирвинга Лосано. Форвард «Наполи» как раз и принес последнюю викторию над перуанцами.

    Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. Свои шансы у мексиканцев точно должны возникнуть.

    Прогноз и ставка

    На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Колумбии — за 2.70.

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    Колумбия неплохо выглядит в плане реализации.

    Мексика имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Мексиканцы давненько не обыгрывали Колумбию, что станет отличной мотивацией для них. Наши прогноз и ставка — Победа Мексики с коэффициентом 2.60.

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    Колумбия — Мексика: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 28.09.2022. Прогнозы на футбол. Мексика одолеет колумбийцев
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