Украина U21
В первом поединке команда Руслана Ротаня уступила. Правда, итоговый счет 3:2 оставляет украинцам неплохие шансы на успешный исход противостояния.
Молодежная сборная Украины имеет крепкий по именам состав. Например, место в воротах отдано на откуп Анатолию Трубину, параллельно выступающему и за на национальную сборную.
Коэффициенты матча Украина — Шотландия
Плюс ко всему Украина U21 имеет неплохой подбор атакующих исполнителей. Например, Владислава Ваната и Артема Бондаренко.
Матчи со словацкими сверстниками для Украины U21 складываются неудачно. Из четырех очных встреч команда потерпела два поражения.
Словакия U21
Победу над украинцами в первой встрече принес Давид Стрелец. Форвард «Специи» оформил дубль.
Причем Словакия U21 в той встрече не реализовала пенальти. Правда, Томаш Суслов все же добил мяч в ворота.
Вообще, Словакия U21 неплохо атакует. Плюс словаки довольно часто используют дальние удары.
Наверняка в этом матче словаки постараются сыграть на своих козырях. Да и гандикап в один мяч добавит уверенности.
Прогноз и ставка
На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Словакии U21 — за 3.54.
Украина U21 наверняка будет
Соперники явно не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.