Украина U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках плей-офф за выход в финальную часть молодежного Евро-2023. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 18:30 мск. Украина U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

В первом поединке команда Руслана Ротаня уступила. Правда, итоговый счет 3:2 оставляет украинцам неплохие шансы на успешный исход противостояния.

Молодежная сборная Украины имеет крепкий по именам состав. Например, место в воротах отдано на откуп Анатолию Трубину, параллельно выступающему и за на национальную сборную.

Коэффициенты матча Украина — Шотландия 1X2Новым игрокам 2.403.303.00Фрибет$40

Плюс ко всему Украина U21 имеет неплохой подбор атакующих исполнителей. Например, Владислава Ваната и Артема Бондаренко.

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Матчи со словацкими сверстниками для Украины U21 складываются неудачно. Из четырех очных встреч команда потерпела два поражения.

Словакия U21

Победу над украинцами в первой встрече принес Давид Стрелец. Форвард «Специи» оформил дубль.

Причем Словакия U21 в той встрече не реализовала пенальти. Правда, Томаш Суслов все же добил мяч в ворота.

Вообще, Словакия U21 неплохо атакует. Плюс словаки довольно часто используют дальние удары.

Наверняка в этом матче словаки постараются сыграть на своих козырях. Да и гандикап в один мяч добавит уверенности.

Прогноз и ставка

На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Словакии U21 — за 3.54.

Украина U21 наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи . Словакия U21 также весьма прилично выглядит в атаке.

Соперники явно не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.