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    Украина U21 — Словакия U21. Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Украина U21 — Словакия U21
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    Арсений Батагов
    Украина U21 сыграет на своем поле со Словакией U21 в рамках плей-офф за выход в финальную часть молодежного Евро-2023. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 18:30 мск. Украина U21 — Словакия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 27 Сентября 2022 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 21:45 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B1
    •

    Украина U21

    В первом поединке команда Руслана Ротаня уступила. Правда, итоговый счет 3:2 оставляет украинцам неплохие шансы на успешный исход противостояния.

    Молодежная сборная Украины имеет крепкий по именам состав. Например, место в воротах отдано на откуп Анатолию Трубину, параллельно выступающему и за на национальную сборную.

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    Плюс ко всему Украина U21 имеет неплохой подбор атакующих исполнителей. Например, Владислава Ваната и Артема Бондаренко.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи со словацкими сверстниками для Украины U21 складываются неудачно. Из четырех очных встреч команда потерпела два поражения.

    Словакия U21

    Победу над украинцами в первой встрече принес Давид Стрелец. Форвард «Специи» оформил дубль.

    Причем Словакия U21 в той встрече не реализовала пенальти. Правда, Томаш Суслов все же добил мяч в ворота.

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    • Вообще, Словакия U21 неплохо атакует. Плюс словаки довольно часто используют дальние удары.

    Наверняка в этом матче словаки постараются сыграть на своих козырях. Да и гандикап в один мяч добавит уверенности.

    Прогноз и ставка

    На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу Словакии U21 — за 3.54.

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    Украина U21 наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи. Словакия U21 также весьма прилично выглядит в атаке.

    Соперники явно не собираются отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.14.

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    Украина U21 — Словакия U21: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Голепад обеспечен?!
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