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    Избежит ли Кипр вылета из третьего дивизиона?

    Косово — Кипр. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига Наций — Лига C, 27 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Кипр
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    Косов занимает второе место в группе
    Косово на своем поле сыграет против сборной Кипра в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Косово — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 27 Сентября 2022 года
    Косово
  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Косово 21:45 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Косово

    Сборная Косова находится на второй строчке в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

    Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.

    Коэффициенты матча Косово — Кипр

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    Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В своем последнем поединке коллектив потерпел поражение от Северной Ирландии (1:2). Таким образом он трижды проиграл в четырех последних матчах.

    Кипр

    Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов пять заработанных баллов.

    Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.

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    • При этом главной проблемой команды остается реализация. В пяти матчах сборная Кипра забила всего три раза.

    В минувшем туре киприоты победили на своем поле Грецию (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.

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    Косово — Кипр: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.09.2022. Прогнозы на футбол. Избежит ли Кипр вылета из третьего дивизиона?
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