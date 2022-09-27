Косово на своем поле сыграет против сборной Кипра в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Косово — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Сборная Косова находится на второй строчке в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.

Коэффициенты матча Косово — Кипр 1X2Новым игрокам 1.603.806.30Фрибет$40

Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).

Все прогнозы на Лигу наций

В своем последнем поединке коллектив потерпел поражение от Северной Ирландии (1:2). Таким образом он трижды проиграл в четырех последних матчах.

Кипр

Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов пять заработанных баллов.

Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.

При этом главной проблемой команды остается реализация. В пяти матчах сборная Кипра забила всего три раза.

В минувшем туре киприоты победили на своем поле Грецию (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.