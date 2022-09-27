Косово
Сборная Косова находится на второй строчке в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.
Летом косовары одержали победы над Кипром и Северной Ирландией и дважды уступили Греции.
Коэффициенты матча Косово — Кипр
Интересно, что в марте сборная Косова удачно провела два товарищеских матча. Сначала был разгром Буркина-Фасо (5:0), а потом ничья со Швейцарией (1:1).
В своем последнем поединке коллектив потерпел поражение от Северной Ирландии (1:2). Таким образом он трижды проиграл в четырех последних матчах.
Кипр
Эта сборная стартовала в своей группе Лиге наций неудачно. Сейчас в активе у киприотов пять заработанных баллов.
Коллектив занимает последнее четвертое место, уступая Северной Ирландии по дополнительным показателям.
При этом главной проблемой команды остается реализация. В пяти матчах сборная Кипра забила всего три раза.
В минувшем туре киприоты победили на своем поле Грецию (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,25.