ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • 23:50
    • Дибала рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
  • 23:30
    • Обамеянг поделился мнением о смене тренера в «Челси»
  • 23:17
    • Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому
  • 23:05
    • Названа причина, почему Раноккья покинул «Монцу»
  • 22:48
    • Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Парагвайцы будут торопиться

    Парагвай — ОАЭ. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Парагвай — ОАЭ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мигель Альмирон
    Парагвай сыграет на своем поле с ОАЭ в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:00 мск. Парагвай — ОАЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 20:00 ОАЭ ОАЭ
  • Абу-Даби
    •

    Парагвай

    Отбор на Чемпионат мира эта команда провалила. Парагвайцы заняли лишь 8 место в южноамериканской зоне.

    Причем команда имеет крайне слабую атакующую линию. В 18 матчах отбора забито лишь 12 мячей.

    Коэффициенты матча Парагвай — ОАЭ

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.905.10Фрибет$40
    •

    Причем Парагвай недавно провел контрольный поединок. Команда минимально одолела Мексику.

    Все прогнозы на футбол

    Со сборной ОАЭ Парагвай играл лишь однажды. 8 лет назад соперники разошлись сухой ничьей.

    ОАЭ

    Эта команда снова не вышла на Чемпионат мира. Поражение от Австралии (1:2) закрыло перед ОАЭ дорогу на Мундиаль.

    ОАЭ не побеждает еще с конца марта. Тогда команда минимально одолела сборную Южной Кореи.

  • Топ-8 футболистов, которые наслаждаются хейтом
  • Серхио Рамос, Пепе, Диего Коста и еще пять футбольных наглецов
  • 20/09/2022

    • Причем команда не отличается мощной атакой. В 10 матчах отборочного турнира она забила всего 7 мячей.

    В этом поединке команда постарается дать бой сильному сопернику. Расчет наверняка будет на надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    На победу Парагвая в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу ОАЭ — за 6.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хозяева наверняка будут активно атаковать. Гостям придется действовать вторым номером.

    Хозяева выглядят сильнее, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа Парагвая в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Плишкова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кудерметова — Контрерас Гомес
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Викмайер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван Синьюй
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Руусувуори — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Латвия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Парагвай — ОАЭ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Парагвайцы будут торопиться
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры