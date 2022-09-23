Парагвай сыграет на своем поле с ОАЭ в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 20:00 мск. Парагвай — ОАЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Отбор на Чемпионат мира эта команда провалила. Парагвайцы заняли лишь 8 место в южноамериканской зоне.

Причем команда имеет крайне слабую атакующую линию. В 18 матчах отбора забито лишь 12 мячей.

Коэффициенты матча Парагвай — ОАЭ 1X2Новым игрокам 1.673.905.10Фрибет$40

Причем Парагвай недавно провел контрольный поединок. Команда минимально одолела Мексику.

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Со сборной ОАЭ Парагвай играл лишь однажды. 8 лет назад соперники разошлись сухой ничьей.

ОАЭ

Эта команда снова не вышла на Чемпионат мира. Поражение от Австралии (1:2) закрыло перед ОАЭ дорогу на Мундиаль.

ОАЭ не побеждает еще с конца марта. Тогда команда минимально одолела сборную Южной Кореи.

Причем команда не отличается мощной атакой. В 10 матчах отборочного турнира она забила всего 7 мячей.

В этом поединке команда постарается дать бой сильному сопернику. Расчет наверняка будет на надежные тылы.

Прогноз и ставка

На победу Парагвая в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу ОАЭ — за 6.00.

Хозяева наверняка будут активно атаковать . Гостям придется действовать вторым номером.

Хозяева выглядят сильнее, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа Парагвая в 1 тайме с коэффициентом 2.10.