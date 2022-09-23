Парагвай
Отбор на Чемпионат мира эта команда провалила. Парагвайцы заняли лишь 8 место в южноамериканской зоне.
Причем команда имеет крайне слабую атакующую линию. В 18 матчах отбора забито лишь 12 мячей.
Коэффициенты матча Парагвай — ОАЭ
Причем Парагвай недавно провел контрольный поединок. Команда минимально одолела Мексику.
Со сборной ОАЭ Парагвай играл лишь однажды. 8 лет назад соперники разошлись сухой ничьей.
ОАЭ
Эта команда снова не вышла на Чемпионат мира. Поражение от Австралии (1:2) закрыло перед ОАЭ дорогу на Мундиаль.
ОАЭ не побеждает еще с конца марта. Тогда команда минимально одолела сборную Южной Кореи.
Причем команда не отличается мощной атакой. В 10 матчах отборочного турнира она забила всего 7 мячей.
В этом поединке команда постарается дать бой сильному сопернику. Расчет наверняка будет на надежные тылы.
Прогноз и ставка
На победу Парагвая в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу ОАЭ — за 6.00.
Хозяева
Хозяева выглядят сильнее, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа Парагвая в 1 тайме с коэффициентом 2.10.