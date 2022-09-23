Япония
Японцы прекрасно выступили в летней части. В своей группе команда набрала 9 очков из 9 возможных.
Причем команда имеет приличную атакующую линию. В трех матчах забито 9 мячей.
Коэффициенты матча Япония — США
Более того, японцы не пропустили ни разу. Да и последняя виктория над Южной Кореей (3:0) вышла показательной.
Со сборной США Япония играла лишь однажды. 16 лет назад команда из страны Восходящего солнца уступила со счетом 3:2.
США
Эта команда удачно квалифицировалась на Чемпионат мира. Правда, американцы заняли лишь 3 место в своей зоне.
А вот в Лиге наций КОНКАКАФ сборная США выступает не лучшим образом. 2 место в своей группе явно не радует.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. На выезде американцы сыграли вничью с Сальвадором (1:1).
В этом поединке команда постарается сыграть максимально активно в атаке. У сборной США есть, кому забивать.
Прогноз и ставка
На победу Японии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу США — за 2.62.
Хозяева наверняка
Японцы по игре выглядят монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Японии с коэффициентом 2.50.