Япония сыграет на своем поле с США в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 15:25 мск. Япония — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Японцы прекрасно выступили в летней части. В своей группе команда набрала 9 очков из 9 возможных.

Причем команда имеет приличную атакующую линию. В трех матчах забито 9 мячей.

Коэффициенты матча Япония — США 1X2Новым игрокам 2.503.352.85Фрибет$40

Более того, японцы не пропустили ни разу. Да и последняя виктория над Южной Кореей (3:0) вышла показательной.

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Со сборной США Япония играла лишь однажды. 16 лет назад команда из страны Восходящего солнца уступила со счетом 3:2.

США

Эта команда удачно квалифицировалась на Чемпионат мира. Правда, американцы заняли лишь 3 место в своей зоне.

А вот в Лиге наций КОНКАКАФ сборная США выступает не лучшим образом. 2 место в своей группе явно не радует.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. На выезде американцы сыграли вничью с Сальвадором (1:1).

В этом поединке команда постарается сыграть максимально активно в атаке. У сборной США есть, кому забивать.

Прогноз и ставка

На победу Японии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу США — за 2.62.

Хозяева наверняка будут активно атаковать . Американцы имеют приличный по именам состав.

Японцы по игре выглядят монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Японии с коэффициентом 2.50.