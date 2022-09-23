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    Япония одолеет американцев

    Япония — США. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Такуми Минамино
    Япония сыграет на своем поле с США в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 15:25 мск. Япония — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 15:26 США США
  • Вашингтон
    •

    Япония

    Японцы прекрасно выступили в летней части. В своей группе команда набрала 9 очков из 9 возможных.

    Причем команда имеет приличную атакующую линию. В трех матчах забито 9 мячей.

    Коэффициенты матча Япония — США

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    Более того, японцы не пропустили ни разу. Да и последняя виктория над Южной Кореей (3:0) вышла показательной.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Со сборной США Япония играла лишь однажды. 16 лет назад команда из страны Восходящего солнца уступила со счетом 3:2.

    США

    Эта команда удачно квалифицировалась на Чемпионат мира. Правда, американцы заняли лишь 3 место в своей зоне.

    А вот в Лиге наций КОНКАКАФ сборная США выступает не лучшим образом. 2 место в своей группе явно не радует.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. На выезде американцы сыграли вничью с Сальвадором (1:1).

    В этом поединке команда постарается сыграть максимально активно в атаке. У сборной США есть, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    На победу Японии в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу США — за 2.62.

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    Хозяева наверняка будут активно атаковать. Американцы имеют приличный по именам состав.

    Японцы по игре выглядят монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Японии с коэффициентом 2.50.

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    Япония — США: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Япония одолеет американцев
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