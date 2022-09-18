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    «Милан» сделает все, чтобы победить

    «Милан» — «Наполи». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Наполи»
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    Сандро Тонали
    «Милан» на своем поле сыграет против «Наполи» в рамках 7-го тура Серии А. Матч состоится 18 сентября, начало — 21:45 (мск). «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2022 года
    Милан
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    «Милан»

    «Красно-черные» после 6-ти сыгранных матчей занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 14 очков. Расположившиеся выше «Наполи» и «Аталанта» имеют в своем активе такое же количество баллов.

    «Милан» в нынешнем розыгрыше дважды потерял очки в матчах с главным конкурентом «Аталантой», с которой обменялся голами и разошёлся ничьей со счетом 1:1 и «Сассуоло» так же разойдясь миром — 0:0.

    Коэффициенты матча Милан — Наполи

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    А в остальных поединках «красно-черные» легко справились с такими соперниками как «Удинезе» обыграв их со счетом 4:2, «Болонью» со счетом 2:0, «Интер» со счетом 3:2 и «Сампдорию» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В групповом этапе Лиги Чемпионов «Милан» в первой игре не определил сильнейшего с «Зальцбургом» сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй встрече одержал победу над Загребским «Динамо» со счетом 3:1 и таким образом «красно-черные» занимают первое место в группе Е набрав 4 очка.

    «Наполи»

    «Голубые» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 14 очков и опережают «Аталанту» и «Милан» так как имеют лучшую разницу забитых/пропущенных голов — 13/4.

    «Наполи» так же в двух тура не смог определить сильнейшего в матче с такими оппонентами как «Фиорентина» сыграв с ними со счетом 0:0 и «Лечче» со счетом 1:1.

    Но во всех остальных матчах «голубые» почти всегда разгромно побеждали соперников — «Верона» со счетом 2:5, «Монца» со счетом 4:0, «Лацио» со счетом 1:2 и «Специя» со счетом 1:0.

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    • В Лиге Чемпионов «Наполи» стартовал с двух побед подряд. Сначала «голубые» феерично обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:1, а после разгромили «Рейнджерс» со счетом 0:3 и заняли первое место в группе А набрав 6 очков.

    В пяти последних очных встречах между нынешними соперниками дважды победу одержал «Наполи» и дважды выиграл «Милан», а один раз команды не определили сильнейшего сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Наполи» — за 3.46.

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    Прогноз — Обе команды показывают отличные результаты как во внутреннем чемпионате так и в Лиге Чемпионов.

    Но всё же «Милан» является более стабильно командой, которая редко совершает оплошности и тем более на своем поле «красно-черные» сделают все для тог, что бы забрать 3 очка и вырваться в лидеры Серии А.

    Ставка — «Милан» победа за 2.15. Еще вариант — дерзкая ставка за 5.60.

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    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» сделает все, чтобы победить
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