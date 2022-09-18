«Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы стартовали неплохо, но не по-чемпионски. Правда, 14 очков дают 3 место, причем вровень с лидером.

В предыдущем туре «Милан» добыл три очка. На выезде была обыграна нестабильная «Сампдория» (1:2).

Коэффициенты матча Милан — Наполи 1X2Новым игрокам 2.103.503.40Фрибет$40

Выиграли миланцы и в Лиге чемпионов. Дома «россонери» не оставили шансов загребскому «Динамо» (3:1).

Все прогнозы на Серию А

«Милан» в последнее время сложно играет против «Наполи». Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.

«Наполи»

Неаполитанцы сейчас как раз лидируют в Серии А. Правда, «Аталанта» и «Милан» отстают лишь по разнице мячей.

В минувшем туре «Наполи» вновь порадовал результатом. Дома неаполитанцы одолели «Специю» (1:0).

После того команда добыла победу и в Лиге чемпионов. На выезде «Наполи» не оставил камня на камне от обороны «Рейнджерс» (0:3).

В этом поединке «Наполи» явно не планирует отсиживаться в тылах. Свое веское слово может сказать и Хвича Кварацхелия.

Ставка

На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Наполи» — за 3.50.

«Милан» наверняка будет активно атаковать .

«Наполи» имеет высокий атакующий потенциал.

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.60.

Для остальных — более умеренный прогноз.