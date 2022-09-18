ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнОт Холанна до Левандовского. Главные победители и неудачники 2-го тура Лиги чемпионов Скрин из NHL 23«Последний шанс», микс-команды, крутая визуалка и новые возможности кастомизации. Что EA Sports успела рассказать об NHL 23? Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 23:39
    • Испания вышла в финал Евробаскета-2022, обыграв Германию
  • 21:36
    • «Ак Барс» в овертайме дожал минское «Динамо»
  • 21:12
    • СКА вырвал выездную победу у «Динамо»
  • 20:13
    • Сборная Франции — первый финалист Евробаскета-2022
    Все новости спорта

    Голевое шоу на «Сан-Сиро»?!

    «Милан» — «Наполи». Дерзкая ставка за 5.60 на матч Серии А 18 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    «Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Милан»

    Миланцы стартовали неплохо, но не по-чемпионски. Правда, 14 очков дают 3 место, причем вровень с лидером.

    В предыдущем туре «Милан» добыл три очка. На выезде была обыграна нестабильная «Сампдория» (1:2).

    Коэффициенты матча Милан — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.503.40Фрибет$40
    •

    Выиграли миланцы и в Лиге чемпионов. Дома «россонери» не оставили шансов загребскому «Динамо» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Милан» в последнее время сложно играет против «Наполи». Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.

    «Наполи»

    Неаполитанцы сейчас как раз лидируют в Серии А. Правда, «Аталанта» и «Милан» отстают лишь по разнице мячей.

    В минувшем туре «Наполи» вновь порадовал результатом. Дома неаполитанцы одолели «Специю» (1:0).

  • Калюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • Возможно, будущие звезды мирового футбола
  • Вчера

    • После того команда добыла победу и в Лиге чемпионов. На выезде «Наполи» не оставил камня на камне от обороны «Рейнджерс» (0:3).

    В этом поединке «Наполи» явно не планирует отсиживаться в тылах. Свое веское слово может сказать и Хвича Кварацхелия.

    Ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Наполи» — за 3.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Милан» наверняка будет активно атаковать.

    «Наполи» имеет высокий атакующий потенциал.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.60.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рыбакина — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Синякова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Подороска — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Штутгарт — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (5.60), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Голевое шоу на «Сан-Сиро»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры