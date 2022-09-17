17 сентября на стадионе «Камп Ноу» в 6-м туре испанской Примеры «Барселона» сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Барселона» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы прошлый сезон не могут занести себе в актив. В чемпионате они стали вторыми, Лигу чемпионов провалили, а в Лиге Европы были выбиты на стадии 1/4 финала.

После пяти туров нового розыгрыша Примеры у «Барселоны» 13 набранных очков, с которыми она идет на втором месте, на два балла отставая от первого «Реала».

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Стартовали «сине-гранатовые» с домашней мировой с «Райо Вальекано» 0:0, после чего они одержали четыре крупные виктории подряд, пропустив за все это время лишь гол. В минувшем туре они в гостях разгромили «Кадис» 4:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Помимо этого, «Барса» выступает в Лиге чемпионов, где отыграла уже две игры. Сперва она дома разгромила чешскую «Викторию» 5:1, после чего пару дней тому назад уступила в Мюнхене «Баварии» 0:2.

«Эльче»

«Эльче» прошлый чемпионат Испании завершил на 13 позиции в турнирной таблице. Примечательно, что зону вылета команда опередила всего лишь на четыре пункта.

В новом же чемпионате «зелено-белые» после пяти туров заработали всего одно очко, с которым идет на предпоследнем месте в турнирке. Они раз сыграли вничью и четыре встречи проиграли, забили всего два гола при 13 пропущенных.

Своей единственный пункт коллектив набрал в домашней игре с новичком «Альмерией», сыграв 1:1 еще во втором игровом дне. Сейчас же у него серия из трех фиаско подряд. В своей последней игре был домашний разгром от «Атлетика» из Бильбао 1:4.

В рамках Примеры «Эльче» вне родных стен проиграл четыре поединка из пяти проведенных при одном победном исходе.

За последние десять очных встреч этих клубов девять раз сильнее была «Барса» и раз победитель не был определен. В минувшем сезоне каталонцы выиграли 3:2 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Барселона» — «Эльче»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барселоны» — 1.11, победа «Эльче» — 25.00, ничья — 13.00.

После неудачи в Мюнхене «Барса» наверняка отыграется на аутсайдере Примеры, разгромив его на своем поле.