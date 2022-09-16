«Майнц» на своем поле сыграет против «Герты» в рамках 7-го тура Бундеслиги. Матч состоится 16 сентября, начало — 21:30 (мск). «Майнц» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Красно-белые» после 6-ти сыгранных матче занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 10 очков. Команда забила соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 9.

В последних турах «Майнц» чередует победы и поражения. «Красно-белые» смогли одержать две домашние победы над такими соперниками как «Аугсбург» со счетом 1:2 и менхенгладбахская «Боруссия» со счетом 0:1.

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А так же «Майнц» дважды потерял очки в домашних поединках против «Байера», который разгромил их со счетом 0:3 и «Хоффенхайм» со счетом 4:1.

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Из последних 5-ти очных встреч нынешних соперников на домашней арене «Майнца», «красно-белые» ни разу не проиграли «Герте», трижды выигрывали и дважды была ничья.

«Герта»

У «зелено-синих» дела не так хорошо и они смогли набрать всего 5 очков после 6-ти игр и таким образом оказались на 15-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. Этот коллектив забивал 6 раз, а пропускал — 8.

На старте нового сезона «Герта» полностью провалилась проиграв 3 из 4-х поединков. Но в последних турах команда смогла немного реабилитироваться и сначала добыла выездную победу над «Аугсбургом» со счетом 0:2.

А после того на своем поле «Герта» сыграла с «Байером». В этом матче команды дважды обменялись голами и не определив сильнейшего разошлись ничьей со счетом 2:2.

«Герте» в последний раз удавалось обыграть «Майнц» в далеком 2019-м году, а после этого «зелено-синие» 4 раза проиграли и два раза сыграли вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Герты» — за 4.96.

Прогноз - «Майнц» находится в лучшей форме нежели его нынешний соперник и тем более у «красно-белых» есть огромная мотивация реабилитироваться за два последних поражения на домашней арене.

Ставка - Победа «Майнца» за 1.80.