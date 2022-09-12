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    Удержится ли «Бешикташ» лидерство?

    «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, Суперлига Турции, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Бешикташ» лидирует в Суперлиге
    «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Истанбул Башакшехира» в рамках 6-го тура Суперлиги Турции. Матч состоится 12 сентября, начало — 19:00 (мск). «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Сентября 2022 года

    «Бешикташ»

    По итогам пяти туров нового сезона турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает первое место с 13 очками после двух побед и ничьей.

    А вот в минувшем сезоне команда провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

    Интересно, что клуб, в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне жаждет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

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    В четырех матчах из пяти на старте первенства хозяева выиграли и только в одном поединке — во втором туре — сыграли вничью.

    «Истанбул Башакшехир»

    В чемпионате Турции «Истанбул» расположился на 4-м месте. В 5-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» обыграл команду «Аланьяспор» (2:0) и набрал 10 очков.

    Турецкому клубу не пришлось играть в Лиге Европы. Как четвёртая команда своего чемпионата — «Истанбул Башакшехир» стартовал со 2-й стадии квалификации Лиги конференций.

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    • Именно в этом еврокубке столичный клуб победил на этой неделе, разгромив шотландский «Хартс» (4:0) на выезде.

    На сегодня у коллектива серия из 23 матчей без поражений во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

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    «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Бешикташ» лидерство?
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