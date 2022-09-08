«Унион Берлин»
«Унион» отлично провел прошлый чемпионат Германии. Столичная команда претендовала даже на место в Лиге чемпионов, но в итоге финишировала пятой, отстав от заветной четвертой строки всего на балл.
Новый сезон берлинцы начали с Кубка Германии, где в рамках 1/32 финала переиграли коллектив из региональной лиги. После чего и удачно стартовали в чемпионате, выиграв три игры при двух мировых.
В своем последнем поединке «Унион» отобрал очки у «Баварии» (1:1) на своем поле в рамках немецкого первенства.
В последних 11 матчах во всех турнира, включая товарищеские встречи, клуб не знает поражений при семи победах и четырех ничьих.
«Юнион Сен-Жиллуа»
«Юнион» занял пятое место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступила в Лиге чемпионов.
Тем не менее, там коллектив не сумел пробиться в групповой раунд, ведь после домашней победы 2:0 над «Рейнджерс» уступил на выезде 0:3.
В новом сезоне своего первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) «Юнион» переиграл «Шарлеруа» (1:0) и уступил «Мехелену» (0:3).
После вылета из главного еврокубка в Лигу Европы клуб выиграл три из четырех матчей бельгийского первенства при одном поражении и теперь занимает пятое место.
Прогноз и ставки
Букмекеры считаает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.