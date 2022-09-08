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    Какой «Унион» окажется сильнее?

    «Унион» — «Юнион». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, 1-й тур группового раунда Лиги Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Юнион»
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    «Унион Берлин» не проигрывает уже 11 матчей
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Юнион Сен-Жиллуа» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:45 мск. «Унион» — «Юнион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 08 Сентября 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:45 Юнион Юнион
  • Лига Европы. Группа D
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    «Унион Берлин»

    «Унион» отлично провел прошлый чемпионат Германии. Столичная команда претендовала даже на место в Лиге чемпионов, но в итоге финишировала пятой, отстав от заветной четвертой строки всего на балл.

    Новый сезон берлинцы начали с Кубка Германии, где в рамках 1/32 финала переиграли коллектив из региональной лиги. После чего и удачно стартовали в чемпионате, выиграв три игры при двух мировых.

    В своем последнем поединке «Унион» отобрал очки у «Баварии» (1:1) на своем поле в рамках немецкого первенства.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних 11 матчах во всех турнира, включая товарищеские встречи, клуб не знает поражений при семи победах и четырех ничьих.

    «Юнион Сен-Жиллуа»

    «Юнион» занял пятое место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступила в Лиге чемпионов.

    Тем не менее, там коллектив не сумел пробиться в групповой раунд, ведь после домашней победы 2:0 над «Рейнджерс» уступил на выезде 0:3.

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    • В новом сезоне своего первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) «Юнион» переиграл «Шарлеруа» (1:0) и уступил «Мехелену» (0:3).

    После вылета из главного еврокубка в Лигу Европы клуб выиграл три из четырех матчей бельгийского первенства при одном поражении и теперь занимает пятое место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считаает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Унион» — «Юнион»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Какой «Унион» окажется сильнее?
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