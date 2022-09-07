«Паневежис»
«Паневежис» проводит вполне продуктивный сезон. Сейчас команда занимает 3 место в таблице.
«Паневежис» неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила всего 22 мяча в свои ворота.
В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. «Паневежис» на выезде расписал мировую с «Хельман Литауэн» (1:1).
«Паневежис» исторически сложно играет с «Ритеряем». Из пяти последних поединков выиграно два при одной неудаче.
«Ритеряй»
«Ритеряй» является крепким середняком чемпионата Литвы. На текущий момент команда находится на 4 месте в турнирной таблице.
«Рыцари» не отличаются надежными тылами. В 27 матчах команда пропустила уже 30 раз.
В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла три очка. «Ритеряй» дома сумел переиграть «Йонаву» (2:1).
В этом поединке «Ритеряй» будет стараться добыть очки. Да и шансы побороться за медали еще не иссякли.
Прогноз и ставка
На победу «Паневежиса» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 2.70, а победу «Ритеряя» — за 3.10.
«Паневежис»
«Ритеряй» обороняется не лучшим образом.
Хозяева наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Паневежиса» с коэффициентом 2.35.