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    «Рыцари» потерпят неудачу

    «Паневежис» — «Ритеряй». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Литвы, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Паневежис» — «Ритеряй»
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    «Ритеряй»
    «Паневежис» сыграет на своем поле с «Ритеряем» в рамках 26-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 20:00 мск. «Паневежис» — «Ритеряй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Паневежис»

    «Паневежис» проводит вполне продуктивный сезон. Сейчас команда занимает 3 место в таблице.

    «Паневежис» неплохо обороняется. В 24 матчах команда пропустила всего 22 мяча в свои ворота.

    В своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный пункт. «Паневежис» на выезде расписал мировую с «Хельман Литауэн» (1:1).

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    «Паневежис» исторически сложно играет с «Ритеряем». Из пяти последних поединков выиграно два при одной неудаче.

    «Ритеряй»

    «Ритеряй» является крепким середняком чемпионата Литвы. На текущий момент команда находится на 4 месте в турнирной таблице.

    «Рыцари» не отличаются надежными тылами. В 27 матчах команда пропустила уже 30 раз.

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    • В минувшем туре чемпионата Литвы команда добыла три очка. «Ритеряй» дома сумел переиграть «Йонаву» (2:1).

    В этом поединке «Ритеряй» будет стараться добыть очки. Да и шансы побороться за медали еще не иссякли.

    Прогноз и ставка

    На победу «Паневежиса» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают взять за 2.70, а победу «Ритеряя» — за 3.10.

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    «Паневежис» борется за самые высокие места.

    «Ритеряй» обороняется не лучшим образом.

    Хозяева наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Паневежиса» с коэффициентом 2.35.

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    «Паневежис» — «Ритеряй»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Рыцари» потерпят неудачу
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