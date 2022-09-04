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    Команды обменяются голами в результативном матче

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 4 сентября 2022 года

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    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Арсенала» в рамках 6-го тура АПЛ. Матч состоится 4 сентября, начало — 18:30 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» после 5-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги набрав 9 очков. Команда забила своим соперникам 5 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

    «Манчестер Юнайтед» очень плохо стартовал в новом сезоне с новым наставником Эриком тен Хагом. В первых двух турах «красные дьяволы» проиграли не слишком сложным соперникам АПЛ, таким как «Брайтон» (1:2) и «Брентфорд» (4:0).

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    И все уже поставили крест на «МЮ» и новом наставнике, но в третьем туре в очень принципиальной встрече против «Ливерпуля» «красные дьяволы» смогли вырвать победу со счетом 2:1. Стоит заметить, что лидировал весь матч «МЮ», а «Ливерпуль» отыграл свой один мяч в конце поединка.

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    После этого у «Манчестер Юнайтед» было так же два непростых выездных поединка против таких команд как «Саутгемптон» и «Лестер» и в этих двух матчах «красные дьяволы» вышли победителями завершив обе встречи с одинаковым счетом 0:1.

    «Арсенал»

    «Канониры» являются единственной командой в АПЛ, которая на данном этапе победила во всех турах и набрала максимальное количество очков — 15 и занимает первое место в турнирной таблице. Этот коллектив забил 13 голов, а пропустил — 4.

    «Арсенал» в новом сезоне провел два выездных матча, в которых обыграл такие команды как «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 и «Борнмут» со счетом 0:3. Отметим, что в этих матчах «канониры» забивали в ворота соперников еще в первом тайме.

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    • А так же три раза на своем поле «Арсенал» оказался сильнее во встречах с «Лестером», которого обыграл в результативном поединке со счетом 4:2, а так же с «Фулхэмом» и «Астон Виллой», завершив оба матча с одинаковым счетом 2:1.

    «Арсенал» выиграл в трех из 5-ти последних очных встречах против «Манчестер Юнайтеда», так же один раз проиграл и один раз команды не определили сильнейшего.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Арсенала» — за 2.74.

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    Прогноз — Явного фаворита в этом матче конечно же нет. «Арсенал» имеет сильный состав, который выдал шикарную серию из побед, но стоит заметить, что и соперники до этого этапа были послабее.

    «МЮ» реабилитировался в последних турах и смог добыть минимальные победы. Атакующая линия у обеих команд на высоком уровне, поэтому конечно же обмен голами в этом матче неизбежен, может быть даже не один раз.

    Ставка — Обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.95.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами в результативном матче
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