«Кривбасс»
От Юрия Вернидуба всегда высокие ожидания. Между тем, его команда пока не балует успехами в УПЛ.
В минувшем туре УПЛ команда дала бой «Шахтеру». Правда, «Кривбасс» в итоге минимально уступил.
Правда, «Кривбасс» в УПЛ пока не забивает. Между тем, криворожане вполне способны быстро улучшить свои результаты.
«Кривбасс» наверняка будет активно атаковать. Вероятно, свой шанс с первых минут получит форвард Алексей Хобленко.
«Львов»
Эта команда стартовала не лучшим образом. Впрочем, от львовян никто и не ждал особых подвигов.
«Львов» фактически начинает строительство команды по ходу чемпионата. Так что стартовая пробуксовка вполне себе напрашивается.
Вот и в минувшем туре «Львов» уступил. Дома команда дала бой, но в итоге уступила «Заре» (2:3).
В этом поединке «Львов» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, сдаваться за здорово живешь команда не будет.
Прогноз и ставка
На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Львова» — за 4.82.
«Кривбасс»
Хозяева намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.