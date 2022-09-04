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    «Кривбасс» совершит блицкриг

    «Кривбасс» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, УПЛ, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Львов»
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    Алексей Хобленко
    «Кривбасс» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кривбасс» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Сентября 2022 года
    Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
    •  Kryvbas 17:00 Львов Львов
  • Львов
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    «Кривбасс»

    От Юрия Вернидуба всегда высокие ожидания. Между тем, его команда пока не балует успехами в УПЛ.

    В минувшем туре УПЛ команда дала бой «Шахтеру». Правда, «Кривбасс» в итоге минимально уступил.

    Правда, «Кривбасс» в УПЛ пока не забивает. Между тем, криворожане вполне способны быстро улучшить свои результаты.

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    «Кривбасс» наверняка будет активно атаковать. Вероятно, свой шанс с первых минут получит форвард Алексей Хобленко.

    «Львов»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. Впрочем, от львовян никто и не ждал особых подвигов.

    «Львов» фактически начинает строительство команды по ходу чемпионата. Так что стартовая пробуксовка вполне себе напрашивается.

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    • Вот и в минувшем туре «Львов» уступил. Дома команда дала бой, но в итоге уступила «Заре» (2:3).

    В этом поединке «Львов» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, сдаваться за здорово живешь команда не будет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Львова» — за 4.82.

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    «Кривбасс» наверняка проявит активность в атаке. «Львов» пребывает в поиске своей игры.

    Хозяева намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.

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    «Кривбасс» — «Львов»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» совершит блицкриг
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