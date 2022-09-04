«Кривбасс» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кривбасс» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

От Юрия Вернидуба всегда высокие ожидания. Между тем, его команда пока не балует успехами в УПЛ.

В минувшем туре УПЛ команда дала бой «Шахтеру». Правда, «Кривбасс» в итоге минимально уступил.

Правда, «Кривбасс» в УПЛ пока не забивает. Между тем, криворожане вполне способны быстро улучшить свои результаты.

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«Кривбасс» наверняка будет активно атаковать. Вероятно, свой шанс с первых минут получит форвард Алексей Хобленко.

«Львов»

Эта команда стартовала не лучшим образом. Впрочем, от львовян никто и не ждал особых подвигов.

«Львов» фактически начинает строительство команды по ходу чемпионата. Так что стартовая пробуксовка вполне себе напрашивается.

Вот и в минувшем туре «Львов» уступил. Дома команда дала бой, но в итоге уступила «Заре» (2:3).

В этом поединке «Львов» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Впрочем, сдаваться за здорово живешь команда не будет.

Прогноз и ставка

На победу «Кривбасса» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Львова» — за 4.82.

«Кривбасс» наверняка проявит активность в атаке . «Львов» пребывает в поиске своей игры.

Хозяева намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Кривбасса» в 1 тайме с коэффициентом 2.33.