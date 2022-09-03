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    «Динамо» отыграется на «Урале» за кубковую неудачу?

    «Динамо» — «Урал». Ставка (к. 2.02) и прогноз на РПЛ 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Урал»
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    «Динамо»
    В субботу, 3 августа, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом». Встреча на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20:30 (мск). «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Динамо»

    Выезд бело-голубых в гости к «Крыльям Советов» в начале августа завершился победой со счетом 2:0, после чего динамовцы дома разошлись миром с «Краснодаром» — 0:0.

    Затем «Динамо» победило дома «Спартак» (1:0), но упустило победу в Нижнем Новгороде, хотя вело в матче с «Пари НН» со счетом 2:0 после первого тайма — 2:2.

    А в последнем матче подопечные Славиши Йокановича потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в Кубке России «Ростову» на выезде — 0:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 13 очками после 7 туров «Динамо» идет на 7-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 13-6, 4 гола у Смолова.

    «Урал»

    После 4-х поражений на старте сезона главный тренер Игорь Шалимов был уволен, а под руководством и.о. тренера Евгения Аверьянова «Урал» на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0).

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    • Накануне 6-го тура команду возглавил Виктор Гончаренко, но и с ним екатеринбуржцы дома проиграли сначала «Пари НН» (0:1), а потом «Зениту» (0:4).

    Прорыв случился в матче Кубка России, в котором «Урал» на своем поле одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 7 туров РПЛ «Урал» с 1 очком идет на 16-м месте. Разница мячей 1-15.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Урала» — 5.60.

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    В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и проиграли. В Москве «Урал» также два раза выиграл и два проиграл в 5 последних выездах.

    Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.82 и ТБ 2,5 за 1.87.

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    «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» отыграется на «Урале» за кубковую неудачу?
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