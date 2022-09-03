В субботу, 3 августа, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом». Встреча на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20:30 (мск). «Динамо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Выезд бело-голубых в гости к «Крыльям Советов» в начале августа завершился победой со счетом 2:0, после чего динамовцы дома разошлись миром с «Краснодаром» — 0:0.

Затем «Динамо» победило дома «Спартак» (1:0), но упустило победу в Нижнем Новгороде, хотя вело в матче с «Пари НН» со счетом 2:0 после первого тайма — 2:2.

А в последнем матче подопечные Славиши Йокановича потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в Кубке России «Ростову» на выезде — 0:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 13 очками после 7 туров «Динамо» идет на 7-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 13-6, 4 гола у Смолова.

«Урал»

После 4-х поражений на старте сезона главный тренер Игорь Шалимов был уволен, а под руководством и.о. тренера Евгения Аверьянова «Урал» на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0).

Накануне 6-го тура команду возглавил Виктор Гончаренко, но и с ним екатеринбуржцы дома проиграли сначала «Пари НН» (0:1), а потом «Зениту» (0:4).

Прорыв случился в матче Кубка России, в котором «Урал» на своем поле одержал победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

После 7 туров РПЛ «Урал» с 1 очком идет на 16-м месте. Разница мячей 1-15.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Урала» — 5.60.

В пяти последних очных встречах команды по 2 раза победили и проиграли. В Москве «Урал» также два раза выиграл и два проиграл в 5 последних выездах.

Прогноз: «Динамо» не проиграет верховой матч .