«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в пятом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — 21:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

В минувшую субботу «Ман Сити» провел невероятный матч против «Кристал Пэлас». «Горожане» ужасно сыграли в первом тайме, пропустили два мяча, но после перерыва совершили камбэк.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ноттингем Форест 1 1.08 X 11.50 2 25.00 Ставка

И главным героем этого шоу стал Эрлинг Холанд. Норвежец оформил хет-трик. Интересно, кто-нибудь еще сомневается, что этот монстр не сможет покорить АПЛ?

Интересно, что перед этим у команды Хосепа Гвардиолы был сложнейший матч против «Ньюкасла». Здесь «Сити» «летел» 1:3, но в итоге добился ничьей — 3:3.

В общем, «Ман Сити» не дает скучать на старте сезона. Наблюдать за такой игрой одно удовольствие.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в четырех матчах четыре очка.

В минувшее воскресенье «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Тоттенхэму» — 0:2. И на самом деле, команда Стива Купера провела далеко не самый худший матч, против в ее составе нет таких мастеров, как Харри Кейн.

Все прогнозы на АПЛ

Хотя клуб делает все для того, чтобы закрепиться в АПЛ. «Ноттингем Форест» подписал этим летом около 20-ти игроков. И если хотя бы половина из них заиграют, команда вполне может финишировать даже в середине таблицы.

Перед встречей со «шпорами» «Ноттингем Форест» одержал победу над «Вест Хэмом» и сыграл вничью с «Эвертоном».

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в разгромной победе «Манчестер Сити». Ничью предлагают за 13.25, а на «Ноттингем Форест» можно поставить за 31.00.

У «Сити» пока не все в порядке с игрой в обороне, но нападение работает как дорогие швейцарские часы.

Возможно, гости даже забьют, но избежать поражения им это не поможет.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.74.