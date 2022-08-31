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    «Ман Сити» и Холанд снова устроят шоу?

    «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.74) и прогноз на чемпионат Англии 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»
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    Эрлинг Холанд
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в пятом туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 августа, начало — 21:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:30 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Премьер-лига
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

    В минувшую субботу «Ман Сити» провел невероятный матч против «Кристал Пэлас». «Горожане» ужасно сыграли в первом тайме, пропустили два мяча, но после перерыва совершили камбэк.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ноттингем Форест

  • 1
  • 1.08
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 25.00
  • Ставка
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    И главным героем этого шоу стал Эрлинг Холанд. Норвежец оформил хет-трик. Интересно, кто-нибудь еще сомневается, что этот монстр не сможет покорить АПЛ?

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    • Интересно, что перед этим у команды Хосепа Гвардиолы был сложнейший матч против «Ньюкасла». Здесь «Сити» «летел» 1:3, но в итоге добился ничьей — 3:3.

    В общем, «Ман Сити» не дает скучать на старте сезона. Наблюдать за такой игрой одно удовольствие.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в четырех матчах четыре очка.

    В минувшее воскресенье «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Тоттенхэму» — 0:2. И на самом деле, команда Стива Купера провела далеко не самый худший матч, против в ее составе нет таких мастеров, как Харри Кейн.

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    Хотя клуб делает все для того, чтобы закрепиться в АПЛ. «Ноттингем Форест» подписал этим летом около 20-ти игроков. И если хотя бы половина из них заиграют, команда вполне может финишировать даже в середине таблицы.

    Перед встречей со «шпорами» «Ноттингем Форест» одержал победу над «Вест Хэмом» и сыграл вничью с «Эвертоном».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в разгромной победе «Манчестер Сити». Ничью предлагают за 13.25, а на «Ноттингем Форест» можно поставить за 31.00.

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    У «Сити» пока не все в порядке с игрой в обороне, но нападение работает как дорогие швейцарские часы.

    Возможно, гости даже забьют, но избежать поражения им это не поможет.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.74.

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    «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» и Холанд снова устроят шоу?
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