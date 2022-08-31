«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.
В минувшую субботу «Ман Сити» провел невероятный матч против «Кристал Пэлас». «Горожане» ужасно сыграли в первом тайме, пропустили два мяча, но после перерыва совершили камбэк.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ноттингем Форест
И главным героем этого шоу стал Эрлинг Холанд. Норвежец оформил хет-трик. Интересно, кто-нибудь еще сомневается, что этот монстр не сможет покорить АПЛ?
Интересно, что перед этим у команды Хосепа Гвардиолы был сложнейший матч против «Ньюкасла». Здесь «Сити» «летел» 1:3, но в итоге добился ничьей — 3:3.
В общем, «Ман Сити» не дает скучать на старте сезона. Наблюдать за такой игрой одно удовольствие.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в четырех матчах четыре очка.
В минувшее воскресенье «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Тоттенхэму» — 0:2. И на самом деле, команда Стива Купера провела далеко не самый худший матч, против в ее составе нет таких мастеров, как Харри Кейн.
Хотя клуб делает все для того, чтобы закрепиться в АПЛ. «Ноттингем Форест» подписал этим летом около 20-ти игроков. И если хотя бы половина из них заиграют, команда вполне может финишировать даже в середине таблицы.
Перед встречей со «шпорами» «Ноттингем Форест» одержал победу над «Вест Хэмом» и сыграл вничью с «Эвертоном».
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в разгромной победе «Манчестер Сити». Ничью предлагают за 13.25, а на «Ноттингем Форест» можно поставить за 31.00.
У «Сити» пока не все в порядке с игрой в обороне, но нападение работает как дорогие швейцарские часы.
Возможно, гости даже забьют, но избежать поражения им это не поможет.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.74.