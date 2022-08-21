Матч 6 тура Первой лиги России между «Динамо» Махачкала и «СКА-Хабаровск» состоится 21 августа в 19:00 по мск. «Динамо» Махачкала — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги с 8 очками на счету. За 5 туров у команды всего одно поражение при двух победах и двух ничьих.

Из пяти игр турнира две были в домашних стенах. Обе махачкалинцы выиграли. Они обыграли «Шинник» 2:1 и московский «Велес» 1:0.

Поражение «Динамо» потерпело в матче с «Волгарем», уступив сопернику 1:2. За этим последовала победа над «Шинником», а после была ничья с тульским «Арсеналом» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

В официальных поединках «Динамо» имеет домашнюю серию побед, состоящей из восьми результатов.

«СКА-Хабаровск»

У гостей ситуация хуже. Они провалили старт сезона и начали набирать очки два тура назад. Сейчас команда Романа Шаронова занимает 15 место с 4 очками на счету.

«СКА-Хабаровск» набрал баллы в поединках с «Акроном» (3:0) и «Балтикой» (2:2). В остальных случаях были неудачи.

Ранее «армейцы» проиграли тульскому «Арсеналу» (2:3), «Камазу» (2:3) и второй команде «Краснодара» (0:1).

В ФНЛ на выезде СКА проиграл три матча подряд. В целом гостевая серия на данный момент состоит из четырех отрицательных результатов, если считать стык на повышение в РПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры выставили почти равные коэффициенты на команды: 2.90 на «Динамо» и 2.60 на СКА.

Результаты «Динамо» куда приятнее, чем у его соперника. Команда находится выше по турнирной таблице и хорошо играет в домашних стенах.

В таком случае можно поставить в пользу хозяев. Возможно, стоит использовать подстраховку в виде нулевой форы, которую дают за 1.96.