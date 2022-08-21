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    Остановит ли «Аталанта» «Милан»?

    «Аталанта» — «Милан». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Милан»
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    «Милан» выиграл в стартовом туре
    Во 2-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграет против «Милана». Поединок пройдет 21 августа и начнется в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Августа 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Аталанта»

    «Аталанта» в стартовом туре Серии А новой кампании переиграла на выезде «Сампдорию» с результатом 2:0.

    Прошлый сезон вышел для команды провальным, с учетом тех выступлений, которые коллектив демонстрировал ранее.

    Коэффициенты матча Аталанта — Милан

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Бергамаски заняли лишь восьмое место, не попав в еврокубки. И это клуб, который уже приучил было к своему участию в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Серию А

    Налицо завершение цикла блестящей команды Гасперини, а значит ее ожидает перестройка, в то время как гранды Серии А выглядят явно сильнее.

    «Милан»

    В первом поединке новой кампании чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Удинезе» с результатом 4:2.

    В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.

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  • 18/08/2022

    • Кампанию «Милан» завершил победной серией из шести поединков в Серии А. Из последних результатов отметим победы над «Аталантой» (2:0) и «Сассуоло» (3:0).

    Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.

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    «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Аталанта» «Милан»?
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