Во 2-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграет против «Милана». Поединок пройдет 21 августа и начнется в 21:45 по мск. «Аталанта» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» в стартовом туре Серии А новой кампании переиграла на выезде «Сампдорию» с результатом 2:0.

Прошлый сезон вышел для команды провальным, с учетом тех выступлений, которые коллектив демонстрировал ранее.

Коэффициенты матча Аталанта — Милан 1 2.80 X 3.50 2 2.45 Ставка

Бергамаски заняли лишь восьмое место, не попав в еврокубки. И это клуб, который уже приучил было к своему участию в Лиге чемпионов.

Все прогнозы на Серию А

Налицо завершение цикла блестящей команды Гасперини, а значит ее ожидает перестройка, в то время как гранды Серии А выглядят явно сильнее.

«Милан»

В первом поединке новой кампании чемпионата Италии «Милан» обыграл на своем поле «Удинезе» с результатом 4:2.

В прошлом сезоне «россонери» стали чемпионами Италии. Набрав 86 очков, команда Стефано Пиоли оставила «Интер» позади на два пункта, тем самым лишив его титула.

Кампанию «Милан» завершил победной серией из шести поединков в Серии А. Из последних результатов отметим победы над «Аталантой» (2:0) и «Сассуоло» (3:0).

Также «дьяволы» добрались до полуфинала Кубка Италии, где проиграли в дерби «Интеру» со счетом 0:3.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Милан» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.